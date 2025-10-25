الأحد 26 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

متظاهرون يحيون ذكرى فيضانات إسبانيا المميتة

متظاهرون يحيون ذكرى فيضانات فالنسيا في إسبانيا
25 أكتوبر 2025 21:27

تظاهر الآلاف في مدينة فالنسيا الإسبانية، اليوم السبت، إحياءً للذكرى السنوية الأولى للفيضانات التي وقعت العام الماضي وخلفت عشرات القتلى وخسائر مادية تقدر بالملايين في الممتلكات والبنى التحتية.
وجابت مجموعات من المتظاهرين، بعضهم يحمل لافتات كتب عليها "عدالة"، وسط ثالث أكبر مدينة في إسبانيا قبل التظاهرة.
تأتي هذه الاحتجاجات بعد مرور نحو عام من تسبب أمطار غزيرة في 29 أكتوبر 2024 بفيضانات في بلدات قريبة من فالنسيا، ما أسفر عن مصرع 229 شخصا، وهي الكارثة الطبيعية الأكثر حصدا للأرواح في إسبانيا منذ عقود.
وشارك آلاف الأشخاص في الاحتجاج الذي دعت إليه منظمات اجتماعية ومدنية وعمالية.
ومن المقرر أن تنتهي المسيرة قرب مقر الحكومة الإقليمية في فالنسيا.

