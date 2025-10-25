انطلاق الانتخابات الرئاسية في كوت ديفوار

أبيدجان (وكالات)



أدلى الناخبون في كوت ديفوار، أمس، بأصواتهم في مراكز الاقتراع، في الوقت الذي يسعى فيه الرئيس الحالي الحسن واتارا الفوز بفترة رئاسية رابعة. وسجل حوالي 8.7 مليون شخص أسماءهم للإدلاء بأصواتهم وتجاوزت نسبة الإقبال 50%.

ويتنافس خمسة مرشحين على المنصب، لكن الكثيرين يتوقعون أن يحتفظ واتارا بمقعده.

وبعد أن أدلى الرئيس واتارا بصوته في ضاحية كوكودي في العاصمة أبيدجان، قال إنه يتوقع ظهور النتائج الأولية بحلول اليوم الأحد، مضيفاً من المهم حقاً التصويت، لاسيما التصويت لرئيسكم، إنه تصويت ثقة، يجب أن تفعلوا ذلك بسلام». وتعد كوت ديفوار، أكبر منتج للكاكاو في العالم، من بين أسرع الاقتصادات نمواً في المنطقة، وسنداتها الدولية من أفضل السندات الدولية أداء في أفريقيا.