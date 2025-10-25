الأحد 26 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

بنوك الطعام الأميركية تتأهب لقفزة بالطلب

بنوك الطعام الأميركية تتأهب لقفزة بالطلب
26 أكتوبر 2025 01:22

واشنطن (وكالات) 

اضطرت سينثيا كيركهارت، الرئيسة التنفيذية لبنك الطعام في هانتنجتون بولاية وست فرجينيا الأميركية، إلى شرح سبب ترشيد توزيع أكياس البطاطس هذا العام.
وأُجبر بنك الطعام على تقليص الحصص نظراً لارتفاع تكاليف الغذاء وتزايد الاحتياجات، مما ضغط على ميزانيته. ولم يعد بوسع كيركهارت فعل المزيد في ظل احتمال فقدان ما يقرب من 300 ألف من سكان ولاية وست فرجينيا إعانات برنامج المساعدات الغذائية التكميلية لشهر نوفمبر بسبب إغلاق الحكومة الاتحادية. 
وقالت كيركهارت: «بمنع أموال برنامج المساعدات الغذائية التكميلية، لن يكون لدى الناس أي موارد، نحن في ورطة حقيقية». وقالت تسعة بنوك طعام وجماعات لمكافحة الجوع في ثماني ولايات إنها ستواجه صعوبة في تلبية الطلب المتزايد.

أخبار ذات صلة
واشنطن تحذر إسرائيل من تعريض اتفاق غزة للخطر
خبراء ومسؤولون تقنيون لـ«الاتحاد»: مجمّع الذكاء الاصطناعي يرسخ أبوظبي مركزاً عالمياً للتقنية
الولايات المتحدة
بنك الطعام
كنتاكي
أميركا
وست فرجينيا
آخر الأخبار
جانب من توزيع الملابس الشتوية في غزة (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات توفر إغاثة عاجلة لتخفيف «معاناة الشتاء» في غزة
اليوم 01:24
توزيع طرود غذائية على لاجئين سودانيين في مدينة أمدجراس التشادية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
نائب رئيس البرلمان التشادي لـ«الاتحاد»: زخم سياسي وإنساني كبير يعكس العلاقات الثنائية مع الإمارات
اليوم 01:24
ألغام بحرية حوثية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
اليمن: التحريض الحوثي يضع العمل الإنساني «على المحك»
اليوم 01:24
مروحية إطفاء تُسقط الماء على مستودعات تضررت بغارة روسية على كييف (رويترز)
الأخبار العالمية
موسكو: قريبون من حل دبلوماسي للصراع في أوكرانيا
اليوم 01:23
فلسطينيون على طول شارع الرشيد بجوار مبانٍ مدمرة في مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: إسرائيل تمنع دخول الإمدادات الحيوية
اليوم 01:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©