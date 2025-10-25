بنوك الطعام الأميركية تتأهب لقفزة بالطلب

واشنطن (وكالات)



اضطرت سينثيا كيركهارت، الرئيسة التنفيذية لبنك الطعام في هانتنجتون بولاية وست فرجينيا الأميركية، إلى شرح سبب ترشيد توزيع أكياس البطاطس هذا العام.

وأُجبر بنك الطعام على تقليص الحصص نظراً لارتفاع تكاليف الغذاء وتزايد الاحتياجات، مما ضغط على ميزانيته. ولم يعد بوسع كيركهارت فعل المزيد في ظل احتمال فقدان ما يقرب من 300 ألف من سكان ولاية وست فرجينيا إعانات برنامج المساعدات الغذائية التكميلية لشهر نوفمبر بسبب إغلاق الحكومة الاتحادية.

وقالت كيركهارت: «بمنع أموال برنامج المساعدات الغذائية التكميلية، لن يكون لدى الناس أي موارد، نحن في ورطة حقيقية». وقالت تسعة بنوك طعام وجماعات لمكافحة الجوع في ثماني ولايات إنها ستواجه صعوبة في تلبية الطلب المتزايد.