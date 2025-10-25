نيجيريا تقيل كبار قادتها العسكريين

أبوجا (وكالات)



أعلنت الحكومة النيجيرية، أمس، عن تغييرات واسعة في صفوف كبار قادتها العسكريين، شملت استبدال رئيس أركان الجيش، وقادة القوات البرية والبحرية والجوية.

وتأتي هذه الخطوة، بعد أقل من أسبوع من إعلان وسائل إعلام نيجيرية عن إحباط مخطط لمحاولة انقلاب، على الرغم من نفي الحكومة والجيش لهذه التقارير. وقال الرئيس النيجيري بولا تينوبو في بيان مقتضب: «وافقت على تغييرات في هيكلية قواتنا المسلحة لتعزيز منظومة الأمن الوطني النيجيري». وأشرف رئيس الأركان المقال الجنرال كريستوفر موسى الذي عين في منصبه عام 2023، على العديد من القمم العسكرية رفيعة المستوى التي استضافتها العاصمة أبوجا، وجمعت مسؤولين عسكريين من القارة الأفريقية. ومع ذلك، لا تزال البلاد تكافح الإرهاب، وخاصة جماعة بوكو حرام وتنظيم «داعش»، ولاية غرب أفريقيا، في شمال شرق البلاد. ويشارك الجيش في معارك ضارية على جبهات متعددة، حيث يقاتل عصابات مسلحة معروفة باسم «قطاع الطرق» في الشمال الغربي، بالإضافة إلى انفصاليين في الجنوب الشرقي.