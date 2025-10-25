الأحد 26 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

تايلاند وكمبوديا توقعان اتفاقاً لوقف القتال

جنود كمبوديون أثناء دورية عسكرية (أرشيفية)
26 أكتوبر 2025 01:22

كوالالمبور (وكالات) 

يتوجه رئيس وزراء تايلاند أنوتين تشارنفيراكول، إلى ماليزيا لتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار مع كمبوديا ولقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وذلك بعدما قرر رئيس الوزراء تقليص مشاركته في قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان» بسبب وفاة الملكة الأم سيريكيت، أمس.
واجتمع وزراء خارجية آسيان أمس، لبدء مباحثات دبلوماسية عالمية في كوالالمبور، وسيعقد فريقان من الولايات المتحدة والصين محادثات تجارية على هامش القمة. ومن المقرر أن يصل ترامب صباح اليوم إلى ماليزيا، أولى محطات جولته الآسيوية، ومن المزمع أن يشهد توقيع كمبوديا وتايلاند على اتفاق أوسع لوقف إطلاق النار بعد أن ساعد في التوسط لإنهاء نزاع حدودي دام خمسة أيام في يوليو. وقُتل عشرات الأشخاص ونزح حوالي 300 ألف مؤقتاً في أعنف قتال بين الجارتين الواقعتين في جنوب شرق آسيا في التاريخ الحديث. وذكرت الحكومة التايلاندية في بيان، أن تشارنفيراكول وصل إلى ماليزيا أمس، وسيحضر مراسم افتتاح قمة آسيان، وذلك بعد أن أشار في وقت سابق إلى أنه قد يغيب عن القمة بأكملها.
ثم سيعقد تشارنفيراكول اجتماعاً مع ترامب سيناقشان فيه قضايا اقتصادية والتطورات الأمنية والإقليمية، وذلك قبيل مراسم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار التي سيجري تقديم موعدها ليتسنى لرئيس الوزراء العودة إلى بانكوك اليوم الأحد.

اجتماعات ثنائية 
وقال تشارنفيراكول: «تلقت تايلاند في الآونة الأخيرة عدة طلبات من أجل عقد اجتماعات ثنائية على مستوى القادة، وهو ما سيؤدي إلى تطوير التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك الاقتصاد والأمن والتجارة». وكان تشارنفيراكول قال في وقت سابق إنه سيغيب عن قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي التي تعقد في نهاية الأسبوع في كوريا الجنوبية بسبب وفاة الملكة الأم. وتخطط آسيان خلال اجتماعها السنوي للضغط من أجل تجارة متعددة الأطراف، وتعزيز العلاقات مع شركاء جدد.

أخبار ذات صلة
ترامب يعلن زيادة الرسوم الجمركية على كندا
ترامب يلمح لاحتمال خفض الرسوم الجمركية على البرازيل
تايلاند
آسيان
الرئيس الأميركي
ماليزيا
دونالد ترامب
كمبوديا
آخر الأخبار
جانب من توزيع الملابس الشتوية في غزة (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات توفر إغاثة عاجلة لتخفيف «معاناة الشتاء» في غزة
اليوم 01:24
توزيع طرود غذائية على لاجئين سودانيين في مدينة أمدجراس التشادية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
نائب رئيس البرلمان التشادي لـ«الاتحاد»: زخم سياسي وإنساني كبير يعكس العلاقات الثنائية مع الإمارات
اليوم 01:24
ألغام بحرية حوثية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
اليمن: التحريض الحوثي يضع العمل الإنساني «على المحك»
اليوم 01:24
مروحية إطفاء تُسقط الماء على مستودعات تضررت بغارة روسية على كييف (رويترز)
الأخبار العالمية
موسكو: قريبون من حل دبلوماسي للصراع في أوكرانيا
اليوم 01:23
فلسطينيون على طول شارع الرشيد بجوار مبانٍ مدمرة في مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: إسرائيل تمنع دخول الإمدادات الحيوية
اليوم 01:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©