تايلاند وكمبوديا توقعان اتفاقاً لوقف القتال

كوالالمبور (وكالات)



يتوجه رئيس وزراء تايلاند أنوتين تشارنفيراكول، إلى ماليزيا لتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار مع كمبوديا ولقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وذلك بعدما قرر رئيس الوزراء تقليص مشاركته في قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان» بسبب وفاة الملكة الأم سيريكيت، أمس.

واجتمع وزراء خارجية آسيان أمس، لبدء مباحثات دبلوماسية عالمية في كوالالمبور، وسيعقد فريقان من الولايات المتحدة والصين محادثات تجارية على هامش القمة. ومن المقرر أن يصل ترامب صباح اليوم إلى ماليزيا، أولى محطات جولته الآسيوية، ومن المزمع أن يشهد توقيع كمبوديا وتايلاند على اتفاق أوسع لوقف إطلاق النار بعد أن ساعد في التوسط لإنهاء نزاع حدودي دام خمسة أيام في يوليو. وقُتل عشرات الأشخاص ونزح حوالي 300 ألف مؤقتاً في أعنف قتال بين الجارتين الواقعتين في جنوب شرق آسيا في التاريخ الحديث. وذكرت الحكومة التايلاندية في بيان، أن تشارنفيراكول وصل إلى ماليزيا أمس، وسيحضر مراسم افتتاح قمة آسيان، وذلك بعد أن أشار في وقت سابق إلى أنه قد يغيب عن القمة بأكملها.

ثم سيعقد تشارنفيراكول اجتماعاً مع ترامب سيناقشان فيه قضايا اقتصادية والتطورات الأمنية والإقليمية، وذلك قبيل مراسم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار التي سيجري تقديم موعدها ليتسنى لرئيس الوزراء العودة إلى بانكوك اليوم الأحد.



اجتماعات ثنائية

وقال تشارنفيراكول: «تلقت تايلاند في الآونة الأخيرة عدة طلبات من أجل عقد اجتماعات ثنائية على مستوى القادة، وهو ما سيؤدي إلى تطوير التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك الاقتصاد والأمن والتجارة». وكان تشارنفيراكول قال في وقت سابق إنه سيغيب عن قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي التي تعقد في نهاية الأسبوع في كوريا الجنوبية بسبب وفاة الملكة الأم. وتخطط آسيان خلال اجتماعها السنوي للضغط من أجل تجارة متعددة الأطراف، وتعزيز العلاقات مع شركاء جدد.