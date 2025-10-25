الأحد 26 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

واشنطن تحذر إسرائيل من تعريض اتفاق غزة للخطر

فلسطينيون يجلسون بين أنقاض منزل مدمر في مخيم النصيرات (أرشيفية)
26 أكتوبر 2025 01:23

نيويورك (وكالات) 

حذرت الولايات المتحدة إسرائيل من «فرض عقوبات» على حركة حماس، أو اتخاذ أي خطوات ضد القطاع حالياً، بسبب «تأخر إعادة جثامين المحتجزين الإسرائيليين»، حسبما أفادت هيئة البث الإسرائيلية، أمس، مضيفة أن توافد كبار المسؤولين الأميركيين على إسرائيل هو «رسالة واضحة» لحكومة بنيامين نتنياهو، بعدم اتخاذ خطوات تعرض وقف النار للخطر.
 وقال مصدر أميركي لـ«الهيئة»، إن على إسرائيل التوقف عن القيام بأي تصرفات عبثية، من شأنها تعريض الاتفاق، للخطر.
  ومن المنتظر وصول نائبة المبعوث الأميركي مورجان أورتاجوس، إلى إسرائيل في وقت لاحق.
 وزار المبعوثان الأميركيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، إسرائيل، وتلى زيارتهما، وصول نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، وبعد مغادرته، وصل وزير الخارجية ماركو روبيو.
وأكد روبيو، أمس، خلال زيارته لإسرائيل، استمرار الجهود لاستعادة رفات الرهائن، وذلك خلال اجتماع مع أقارب جنديين يحملان الجنسيتين الإسرائيلية والأميركية من بين 13 جندياً ما زالت جثامينهم في غزة.
 في غضون ذلك، يقوم الجيش الأميركي بتسيير طائرات مسيرة فوق قطاع غزة، لمراقبة وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حماس» حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أمس. وقالت الصحيفة، إن مهمة المراقبة تشير إلى أن الإدارة تريد معرفة ما يحدث في القطاع على نحو مستقل عن إسرائيل. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين عسكريين إسرائيليين وأميركيين، قولهم إن طائرات الاستطلاع المسيرة تساعد مهمة مركز التنسيق المدني العسكري الأميركي الإسرائيلي الذي تم إنشاؤه حديثاً في جنوب إسرائيل، وأن المسيرات تراقب التطورات على الأرض بموافقة إسرائيل. 
 في السياق، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، أهمية التنسيق القائم مع تركيا في متابعة مراحل اتفاق إنهاء الحرب في قطاع غزة. جاء ذلك، في اتصال هاتفي جرى بين عبد العاطي ونظيره التركي هاكان فيدان، حيث شددا على أهمية تثبيت الاتفاق والتهدئة، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

