الأحد 26 أكتوبر 2025
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الصحة الفلسطينية: 19 قتيلاً خلال 48 ساعة

فلسطينيون يمرون قبالة مجمع سكني مدمر في غزة (أرشيفية)
26 أكتوبر 2025 01:23

غزة (وكالات) 

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 19 فلسطينياً لقوا حتفهم وأصيب سبعة آخرون خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية، جراء استمرار العمليات الإسرائيلية في مناطق متفرقة من القطاع. وقالت الوزارة، في بيان صحفي أمس، إن من بين القتلى أربعة سقطوا نتيجة استهداف مباشر، فيما جرى انتشال 15 جثة من تحت الأنقاض، مشيرة إلى أن عدداً من الضحايا لا يزالون تحت الركام أو في الطرقات، بسبب عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم.  وأضافت الوزارة أنه منذ إعلان وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر، بلغ عدد القتلى 93 شخصاً، والإصابات 324، فيما جرى انتشال 464 جثة من مواقع مختلفة. موضحة أنه تمت إضافة 220 اسماً جديداً إلى الحصيلة التراكمية للقتلى، بعد استكمال بياناتهم من قبل اللجنة القضائية المكلفة بملف المفقودين والتبليغات، خلال الفترة ما بين 17 و24 أكتوبر. وذكرت الوزارة أنه تم التعرف على 64 جثماناً من أصل 195 التي سلمتها إسرائيل مؤخراً إلى الجانب الفلسطيني. 
من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إنه أطلق النار على أشخاص دخلوا واقتربوا من الجنود متجاوزين ما يعرف بـ «الخط الأصفر».

