الأحد 26 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

«الأونروا»: إسرائيل تمنع دخول الإمدادات الحيوية

فلسطينيون على طول شارع الرشيد بجوار مبانٍ مدمرة في مدينة غزة (أ ف ب)
26 أكتوبر 2025 01:23

غزة (الاتحاد)

أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، أن إسرائيل تمنع إدخال إمدادات حيوية لتوفير المأوى والتدفئة في قطاع غزة رغم اشتداد الحاجة إليها.
وقالت «الأونروا»، أمس، إن «الحاجة للمأوى والدفء في غزة تزداد مع اقتراب الشتاء، ولدينا المواد اللازمة بالأردن ومصر، لكن يُمنع إدخالها»، مؤكدة الوكالة ضرورة أن تستعيد دورها في إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
ولا يزال الاحتلال الإسرائيلي يمنع «الأونروا» من استئناف عملها في غزة رغم قرار محكمة العدل الدولية الصادر الأربعاء الماضي، الذي أكد أنه لا يمكن لأي منظمة أن تحل محل «الأونروا» في دعم سكان غزة.
من جهة أخرى، قالت مصادر طبية في قطاع غزة، إن الخدمات الصحية الأولية لا تزال متعثرة بسبب استمرار شح الإمكانيات، مضيفة: «كنا نأمل إدخال ما يلزم القطاع الصحي لكن المعاناة لا تزال مستمرة». وأشارت إلى أن العيادات المتنقلة والمستشفيات الميدانية ضرورة ملحة لسكان القطاع، داعية إلى وضع سياسات واضحة لإنعاش سكان غزة -خصوصاً الأطفال - بعد عامين من الحرب. من جانب آخر، حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف»، من أن قطاعات المياه والصرف الصحي والنظافة تعاني وضعاً حرجاً للغاية، مضيفة أنه لم تتم بعد تلبية الاحتياجات الأساسية للأسر من المياه والصرف الصحي والنظافة، وأن نصف العائلات تحصل على أقل من الحد الإنساني الأدنى من المياه يومياً. 

الحد من الانهيار  
أشارت «اليونيسيف» إلى أنه خلال العامين الماضيين، تمكنت المنظمة وشركاؤها فقط من منع انهيار نظام المياه والصرف الصحي بالكامل.

أخبار ذات صلة
الإمارات توفر إغاثة عاجلة لتخفيف «معاناة الشتاء» في غزة
الصحة الفلسطينية: 19 قتيلاً خلال 48 ساعة
الأونروا
حرب غزة
فلسطين
اللاجئين الفلسطينيين
الحرب في غزة
إسرائيل
قطاع غزة
غزة
آخر الأخبار
جانب من توزيع الملابس الشتوية في غزة (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات توفر إغاثة عاجلة لتخفيف «معاناة الشتاء» في غزة
اليوم 01:24
توزيع طرود غذائية على لاجئين سودانيين في مدينة أمدجراس التشادية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
نائب رئيس البرلمان التشادي لـ«الاتحاد»: زخم سياسي وإنساني كبير يعكس العلاقات الثنائية مع الإمارات
اليوم 01:24
ألغام بحرية حوثية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
اليمن: التحريض الحوثي يضع العمل الإنساني «على المحك»
اليوم 01:24
مروحية إطفاء تُسقط الماء على مستودعات تضررت بغارة روسية على كييف (رويترز)
الأخبار العالمية
موسكو: قريبون من حل دبلوماسي للصراع في أوكرانيا
اليوم 01:23
فلسطينيون على طول شارع الرشيد بجوار مبانٍ مدمرة في مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: إسرائيل تمنع دخول الإمدادات الحيوية
اليوم 01:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©