الأخبار العالمية

الإمارات توفر إغاثة عاجلة لتخفيف «معاناة الشتاء» في غزة

جانب من توزيع الملابس الشتوية في غزة (من المصدر)
26 أكتوبر 2025 01:24

غزة (الاتحاد)

بدأت فرق التوزيع الميدانية التابعة لجمعية الشارقة الخيرية، بالتعاون مع عملية «الفارس الشهم 3» في قطاع غزة، تنفيذ عمليات توزيع حزم المساعدات الشتوية التي وصلت إلى القطاع مؤخراً عبر طائرة الإغاثة التي انطلقت من مطار الشارقة الدولي ضمن المرحلة الأولى من حملة «الإغاثة الإماراتية» التي يتم تنفيذها بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بالتعاون مع عملية «الفارس الشهم 3»، مستهدفة توفير الإغاثة العاجلة للأسر المتضررة من برد الشتاء القارس في قطاع غزة، بدعم من المحسنين أصحاب الأيادي البيضاء.
وتضمنت المساعدات التي باشرت الفرق توزيعها في مواقع عديدة، شملت المدارس والمنازل ودور الإيواء، حزماً متنوعة من الملابس الثقيلة والأغطية والبطانيات ومواد الوقاية من البرد، استفاد منها آلاف الأسر التي تعاني أوضاعاً إنسانية صعبة نتيجة الظروف التي تمر بها غزة، إذ جرى إيصال الدعم مباشرة إلى مواقع الإيواء والمخيمات الموزعة على مختلف مناطق القطاع؛ لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها في أسرع وقت ممكن، وبما يحقق الأثر الإنساني المرجو.
وقال عبدالله سلطان بن خادم، المدير التنفيذي لجمعية الشارقة الخيرية، إن عملية التوزيع تأتي استكمالاً لجهود الجمعية المتواصلة في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق، موضحاً أن الفرق الميدانية تعمل على مدار الساعة لضمان تغطية أكبر عدد من الأسر، ضمن خطة دقيقة للتوزيع، بالتنسيق مع الجهات الرسمية في القطاع، لضمان العدالة في إيصال الدعم، مؤكداً أن هذه الجهود تأتي ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة، ومواصلة لنهج دولة الإمارات في مد يد العون لكل محتاج في مختلف أنحاء العالم، خاصة في أوقات الأزمات الإنسانية.

مشاريع إنسانية  
أكد ابن خادم أن الجمعية تثمّن دعم المحسنين وأهل الخير الذين ساهموا في تمويل هذه الحملة، مشيراً إلى أن تبرعاتهم شكلت وقوداً للأمل في حياة آلاف الأسر الفلسطينية، وأن الجمعية ستواصل رسالتها في تنفيذ مشاريع إنسانية وإغاثية مستدامة تخفف معاناة المتضررين، وتحافظ على كرامتهم الإنسانية.

