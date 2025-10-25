مرشحة يسارية تفوز بالانتخابات الرئاسية في إيرلندا

أُعلن فوز كاثرين كونولي، المرشحة المستقلة اليسارية، اليوم السبت، بالانتخابات الرئاسية في إيرلندا، متفوقةً بفارق كبير على منافستها الوسطية.

وحصلت كونولي، البالغة من العمر 68 عامًا، وهي محامية وبرلمانية، على أكثر من 63 بالمئة من الأصوات، متقدمةً بفارق كبير على المرشحة الوسطية هيذر همفريز التي حصلت على 29.5 بالمئة.

وأقرّت همفريز، العضو في حزب "فاين غايل" الوسطي، والمنافسة الوحيدة لكونولي، بهزيمتها بعد ظهر اليوم السبت.

وأقرت هيذر همفريز بالهزيمة عبر التلفزيون العام "ار تي أو" (RTE) قائلة "ستكون كاثرين رئيسة لنا جميعا، وستكون رئيستي".

كذلك هنأ سايمون هاريس نائب رئيس الوزراء الإيرلندي، والعضو أيضا في حزب "فاين غايل"، كونولي.

وقال، على منصة "إكس": "أتمنى لها كل التوفيق".

وبعد إعلان النتائج النهائية، ستخلف كاثرين كونولي، الرئيس مايكل هيغينز البالغ 84 عاما والذي شغل المنصب لفترتين متتاليتين مدة كل منهما سبع سنوات منذ العام 2011.

وللمرة الأولى منذ العام 1990، يتنافس مرشحان فقط على رئاسة ايرلندا.

وصباح السبت، رحبت كونولي بالنتائج الأولية. وقالت شاكرة جميع مؤيديها "أنا سعيدة جدا".

وكونولي محامية سابقة معروفة بصراحتها، تحظى بدعم أحزاب المعارضة الرئيسية وبينها حزب الخضر وحزب "شين فين" القومي.

تعارض كونولي زيادة الإنفاق الدفاعي، وتدعم تقاليد الحياد العسكري لإيرلندا التي يربطها برنامج شراكة مع حلف شمال الأطلسي ولكنها ليست عضوا فيه.

وكاثرين كونولي عضو في البرلمان الإيرلندي منذ العام 2016.