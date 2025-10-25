الأحد 26 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مرشحة يسارية تفوز بالانتخابات الرئاسية في إيرلندا

كاثرين كونولي، الفائزة بانتخابات الرئاسة في إيرلندا تلوح لأنصارها
25 أكتوبر 2025 23:00

أُعلن فوز كاثرين كونولي، المرشحة المستقلة اليسارية، اليوم السبت، بالانتخابات الرئاسية في إيرلندا، متفوقةً بفارق كبير على منافستها الوسطية.
وحصلت كونولي، البالغة من العمر 68 عامًا، وهي محامية وبرلمانية، على أكثر من 63 بالمئة من الأصوات، متقدمةً بفارق كبير على المرشحة الوسطية هيذر همفريز التي حصلت على 29.5 بالمئة.
وأقرّت همفريز، العضو في حزب "فاين غايل" الوسطي، والمنافسة الوحيدة لكونولي، بهزيمتها بعد ظهر اليوم السبت.
وأقرت هيذر همفريز بالهزيمة عبر التلفزيون العام "ار تي أو" (RTE) قائلة "ستكون كاثرين رئيسة لنا جميعا، وستكون رئيستي".
كذلك هنأ سايمون هاريس نائب رئيس الوزراء الإيرلندي، والعضو أيضا في حزب "فاين غايل"، كونولي.
وقال، على منصة "إكس": "أتمنى لها كل التوفيق".
وبعد إعلان النتائج النهائية، ستخلف كاثرين كونولي، الرئيس مايكل هيغينز البالغ 84 عاما والذي شغل المنصب لفترتين متتاليتين مدة كل منهما سبع سنوات منذ العام 2011.
وللمرة الأولى منذ العام 1990، يتنافس مرشحان فقط على رئاسة ايرلندا.
وصباح السبت، رحبت كونولي بالنتائج الأولية. وقالت شاكرة جميع مؤيديها "أنا سعيدة جدا".
وكونولي محامية سابقة معروفة بصراحتها، تحظى بدعم أحزاب المعارضة الرئيسية وبينها حزب الخضر وحزب "شين فين" القومي.
تعارض كونولي زيادة الإنفاق الدفاعي، وتدعم تقاليد الحياد العسكري لإيرلندا التي يربطها برنامج شراكة مع حلف شمال الأطلسي ولكنها ليست عضوا فيه.
وكاثرين كونولي عضو في البرلمان الإيرلندي منذ العام 2016.

أخبار ذات صلة
انطلاق التصويت في الانتخابات الرئاسية الأيرلندية
رئيس البرازيل يعلن الترشح لفترة جديدة
المصدر: وكالات
إيرلندا
كاثرين كونولي
انتخابات رئاسية
آخر الأخبار
جانب من توزيع الملابس الشتوية في غزة (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات توفر إغاثة عاجلة لتخفيف «معاناة الشتاء» في غزة
اليوم 01:24
توزيع طرود غذائية على لاجئين سودانيين في مدينة أمدجراس التشادية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
نائب رئيس البرلمان التشادي لـ«الاتحاد»: زخم سياسي وإنساني كبير يعكس العلاقات الثنائية مع الإمارات
اليوم 01:24
ألغام بحرية حوثية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
اليمن: التحريض الحوثي يضع العمل الإنساني «على المحك»
اليوم 01:24
مروحية إطفاء تُسقط الماء على مستودعات تضررت بغارة روسية على كييف (رويترز)
الأخبار العالمية
موسكو: قريبون من حل دبلوماسي للصراع في أوكرانيا
اليوم 01:23
فلسطينيون على طول شارع الرشيد بجوار مبانٍ مدمرة في مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: إسرائيل تمنع دخول الإمدادات الحيوية
اليوم 01:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©