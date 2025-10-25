الأحد 26 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

"ميليسا" تتحول إلى إعصار في منطقة الكاريبي

فيضانات في منطقة الكاريبي بسبب مرور العافصة "ميليسا"
25 أكتوبر 2025 23:08

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأميركية، اليوم السبت، أن العاصفة "ميليسا" اشتدت لتتحول إلى إعصار من الفئة الأولى، وهي تتقدم ببطء مقلق نحو جزيرة جامايكا في منطقة البحر الكاريبي.
وأوضحت الهيئة، في أحدث نشراتها، أن سرعة رياح "ميليسا" تبلغ حاليًا 75 ميلاً (120 كيلومترًا) في الساعة، ومن المتوقع أن تشتد قوتها بسرعة خلال اليوم التالي لتتحول إلى إعصار كبير مع اقترابها من جامايكا وعبورها لها، محذرةً من أن هايتي ستشهد أيضًا فيضانات مفاجئة وانهيارات أرضية واسعة النطاق.
وأسفرت العاصفة، حتى الآن، عن مقتل ثلاثة أشخاص في هايتي وشخص رابع في جمهورية الدومينيكان، حيث لا يزال شخص آخر مفقودا. 
كما توقع المركز الوطني الأميركي للأعاصير أن تبب "ميليسا" هطول أمطار تصل إلى 25 بوصة (64 سنتيمترا) في جامايكا والمناطق الجنوبية من هايتي وجمهورية الدومينيكان حتى يوم الاثنين، مع احتمال وصول كمية الأمطار إلى 35 بوصة (89 سنتيمترا) في شبه جزيرة تيبورون الهايتية.

المصدر: وكالات
عاصفة
إعصار
بحر الكاريبي
البحر الكاريبي
