ترامب: واثق من التوصل إلى "اتفاق شامل" مع الرئيس الصيني

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم السبت، إنه يعتقد أنه قادر على التوصل إلى "اتفاق شامل" مع الرئيس الصيني شي جين بينغ لإنهاء الخلافات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

ورداً على سؤال الصحفيين، على متن الطائرة الرئاسية حول ما يأمل في تحقيقه من المحادثات المرتقبة في كوريا الجنوبية مع نظيره الصيني، أجاب ترامب "أعتقد أن لدينا فرصة جيدة للغاية لإبرام اتفاق شامل حقاً".

وتبادلت الصين والولايات المتحدة فرض رسومات جمركية مع عودة الرئيس ترامب إلى البيت الأبيض في يناير الماضي.

وخاض البلدان جولات عدة من التفاوض في سبيل التوصل إلى اتفاق تجاري ينهي هذه الخلافات.

جرت آخر تلك الجولات، اليوم السبت، بين مسؤولين أميركيين وصينيين في كوالالمبور عاصمة ماليزيا على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).