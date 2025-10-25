ليتوانيا تغلق مطار فيلنيوس بسبب المناطيد

أغلقت ليتوانيا، الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي، مطار عاصمتها فيلنيوس في ساعة متأخرة من مساء السبت بعد انحراف مناطيد هيليوم خاصة بالأرصاد الجوية إلى أجواء الدولة الواقعة في منطقة البلطيق لليوم الثاني على التوالي.

وقال مسؤولون في ليتوانيا إن حركة الطيران في مطار فيلنيوس ستظل متوقفة حتى الساعة الثانية صباحا بالتوقيت المحلي (2300 بتوقيت جرينتش).

وتسبب رصد طائرات مسيرة وتوغلات جوية أخرى في إرباك حركة الطيران الأوروبية مرارا في الأسابيع القليلة الماضية، بما في ذلك مطارات في كوبنهاغن وميونيخ ومنطقة البلطيق.

وقالت السلطات في ليتوانيا إن مطار فيلنيوس أغلق أيضا يومي الثلاثاء والجمعة من الأسبوع الماضي، وكذلك في الخامس من أكتوبر الجاري، وكان السبب في كل هذه المرات دخول مناطيد إلى مجال العاصمة الجوي.

وقالت رئيسة وزراء ليتوانيا إنجا روجينينيه، الجمعة، إن لجنة الأمن القومي ستجتمع هذا الأسبوع لتقييم الوضع.