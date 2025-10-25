ترامب يعلن زيادة الرسوم الجمركية على كندا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، أنه سيرفع الرسوم الجمركية على البضائع الكندية بنسبة 10 بالمئة إضافية، وذلك في ظل استمرار تداعيات إعلان كندي مناهض للرسوم الجمركية ظهر فيه الرئيس الأميركي الراحل رونالد ريغان.

وقال ترامب على منصته "تروث سوشيال" بينما كان في طريقه إلى آسيا لحضور اجتماعات مع قادة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) "كان من المفترض إزالة إعلانهم فوراً، لكنهم سمحوا ببثه الليلة الماضية خلال بطولة العالم للبيسبول، مع علمهم التام بأنه إعلان مضلل".

وأضاف "بسبب تضليلهم الخطير للحقائق، وعملهم العدائي، سأزيد الرسوم الجمركية على كندا بنسبة 10% إضافية على ما يدفعونه حالياً".