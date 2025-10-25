الأحد 26 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ترامب يعلن زيادة الرسوم الجمركية على كندا

حاويات تتكدس في مطار مونتريال في كندا
26 أكتوبر 2025 00:57

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، أنه سيرفع الرسوم الجمركية على البضائع الكندية بنسبة 10 بالمئة إضافية، وذلك في ظل استمرار تداعيات إعلان كندي مناهض للرسوم الجمركية ظهر فيه الرئيس الأميركي الراحل رونالد ريغان.
وقال ترامب على منصته "تروث سوشيال" بينما كان في طريقه إلى آسيا لحضور اجتماعات مع قادة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) "كان من المفترض إزالة إعلانهم فوراً، لكنهم سمحوا ببثه الليلة الماضية خلال بطولة العالم للبيسبول، مع علمهم التام بأنه إعلان مضلل".
وأضاف "بسبب تضليلهم الخطير للحقائق، وعملهم العدائي، سأزيد الرسوم الجمركية على كندا بنسبة 10% إضافية على ما يدفعونه حالياً".

أخبار ذات صلة
تايلاند وكمبوديا توقعان اتفاقاً لوقف القتال
ترامب: واثق من التوصل إلى "اتفاق شامل" مع الرئيس الصيني
المصدر: آ ف ب
دونالد ترامب
رسوم جمركية
كندا
آخر الأخبار
جانب من توزيع الملابس الشتوية في غزة (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات توفر إغاثة عاجلة لتخفيف «معاناة الشتاء» في غزة
اليوم 01:24
توزيع طرود غذائية على لاجئين سودانيين في مدينة أمدجراس التشادية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
نائب رئيس البرلمان التشادي لـ«الاتحاد»: زخم سياسي وإنساني كبير يعكس العلاقات الثنائية مع الإمارات
اليوم 01:24
ألغام بحرية حوثية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
اليمن: التحريض الحوثي يضع العمل الإنساني «على المحك»
اليوم 01:24
مروحية إطفاء تُسقط الماء على مستودعات تضررت بغارة روسية على كييف (رويترز)
الأخبار العالمية
موسكو: قريبون من حل دبلوماسي للصراع في أوكرانيا
اليوم 01:23
فلسطينيون على طول شارع الرشيد بجوار مبانٍ مدمرة في مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: إسرائيل تمنع دخول الإمدادات الحيوية
اليوم 01:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©