"أسترازينيكا" تفتتح مركزاً عالمياً للبحث والتطوير في الصين

افتتحت شركة "أسترازينيكا" بشكل رسمي أمس السبت، مركزاً عالمياً للبحث والتطوير، بمجمع الابتكار في الأدوية "بيوبارك" في منطقة التنمية الاقتصادية والتكنولوجية بالعاصمة الصينية بكين.



ويتعلق الأمر بالمركز السادس على المستوى العالمي لهذه الشركة البريطانية العملاقة في مجال الأدوية، والثاني في الصين بعد الأول الذي يقع في بلدية شانغهاي شرق البلاد.



وستستفيد المنشأة الجديدة من النظام الايكولوجي العلمي في بكين وتميزها في مجال الذكاء الاصطناعي لتسريع تطوير الأدوية المبتكرة من الجيل القادم.



وستتعاون بشكل وثيق مع المركز الاستراتيجي العالمي للبحث والتطوير في شانغهاي لقيادة جهود اكتشاف الأدوية والتطوير السريري وتسريع تحويل نتائج الابتكار إلى أدوية.

وقالت النائبة الأولى للرئيس العالمي لشركة "أسترازينيكا" ورئيستها للبحث والتطوير في الصين خه جينغ، إن البحث والتطوير في مجال الأدوية الجديدة يعتبر محركاً أساسياً لصناعة الأدوية، وإن الهدف من التعاون مع شركاء النظام الإيكولوجي، هو تحقيق تآزر قوي من خلال الاستفادة الكاملة من مزايا كل طرف.

وأشارت إلى أن مركز بكين سيستفيد من الدعم والمرافق والنظام الايكولوجي القوي للبحث والتطوير في منطقة التنمية الاقتصادية والتكنولوجية ببكين، ما يعزز تعاونه مع المستشفيات البحثية والجامعات وشركات التكنولوجيا الحيوية.

وتعد منطقة التنمية الاقتصادية والتكنولوجية في بكين مركزاً رئيسياً للصناعات المتطورة، وقطاع الطب الحيوي، وتضم أكثر من خمسة آلاف شركة للأدوية البيولوجية، من بينها شركات عالمية مثل "فايزر" و"باير" و"سانوفي" بالإضافة إلى فاعلين محليين مثل شركة بكين "تايد" المحدودة للأدوية ومجموعة "يوكير" للأدوية.

وتمت الموافقة، منذ بداية سنة 2025، على دواءين مبتكرين وثلاثة أجهزة طبية مبتكرة في هذه المنطقة.