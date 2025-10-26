الإثنين 27 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

إطلاق نار بجامعة لينكولن في بنسلفانيا الأميركية

أرشيفية
26 أكتوبر 2025 12:46

أفادت السلطات الأميركية بإصابة ما لا يقل عن سبعة أشخاص، في حادث إطلاق نار وقع بجامعة لينكولن في ولاية بنسلفانيا الأميركية، ليلة أمس السبت.

أخبار ذات صلة
إصابات جراء إطلاق نار في أوكلاهوما الأميركية
قتلى وجرحى بإطلاق نار في ولاية كارولاينا الجنوبية

وذكر مكتب المدعي العام لمقاطعة تشيستر، أن الجهات المكلفة بإنفاذ القانون تعاملت مع الحادث، وأنها تجري حالياً تحقيقات مكثفة. ولم تتوفر أي تفاصيل أخرى بشأن إطلاق النار، بما يشمل حالة الضحايا. وطلبت السلطات من العامة تجنب المنطقة.

ومن جانبه، قال حاكم ولاية بنسلفانيا، جوش شابيرو، على منصة "إكس" إنه تم إطلاعه على تفاصيل إطلاق النار، وعرض دعم إدارته الكامل للجامعة وسلطات إنفاذ القانون المحلية.

المصدر: وكالات
بنسلفانيا الأميركية
إطلاق نار
آخر الأخبار
خالد بن محمد بن زايد يحضر حفل استقبال بمناسبة زفاف عبدالعزيز وعبدالله نجلي فيصل عبدالعزيز البناي
علوم الدار
خالد بن محمد بن زايد يحضر حفل استقبال بمناسبة زفاف عبدالعزيز وعبدالله نجلي فيصل عبدالعزيز البناي
26 أكتوبر 2025
قائد عام شرطة أبوظبي يطلع على الجهود التطويرية في مركز شرطة فلج هزاع بالعين
علوم الدار
قائد عام شرطة أبوظبي يطلع على الجهود التطويرية في مركز شرطة فلج هزاع بالعين
اليوم 12:11
نوريس يتجاهل «صيحات الاستهجان»!
الرياضة
نوريس يتجاهل «صيحات الاستهجان»!
اليوم 12:10
أرشيفية
الأخبار العالمية
الهند تجلي عشرات الآلاف مع اشتداد إعصار "مونتا"
اليوم 12:08
«خيول جودلفين» تُطارد ألقاب «بريدرز كب»
الرياضة
«خيول جودلفين» تُطارد ألقاب «بريدرز كب»
اليوم 12:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©