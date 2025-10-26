الإثنين 27 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

بوتين: نجاح تجربة صاروخ جديد يعمل بالطاقة النووية

بوتين وجيراسيموف خلال اجتماع
26 أكتوبر 2025 16:54

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، إن البلاد أجرت اختبارا ناجحا للصاروخ (بوريفيستنيك)، وهو صاروخ كروز يعمل بالطاقة النووية ويمكنه حمل رأس نووي وتقول موسكو إنه قادر على تجاوز أي نظام دفاعي.
وأضاف بوتين أن روسيا ستعمل على نشر هذا السلاح.
وقال الجنرال فاليري جيراسيموف، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، لبوتين اليوم، إن الصاروخ قطع مسافة 14 ألف كيلومتر وظل في الجو لمدة 15 ساعة تقريبا خلال اختباره في 21 أكتوبر الماضي.
وتقول روسيا إن صاروخ بوريفيستنيك 9إم730 "لا يقهر" في مواجهة أنظمة الدفاع الصاروخي الحالية والمستقبلية، وإنه يتميز بمدى يكاد يكون غير محدود ومسار طيران غير متوقع. ويطلق حلف شمال الأطلسي على الضاروخ اسم "إس.إس.سي-إكس-9 سكايفول".
وذكر بوتين، في اجتماع مع الجنرالات، في تعليقات نشرها الكرملين اليوم، أن صاروخ بوريفيستنيك (تعني "طائر العاصفة" باللغة الروسية) "سلاح فريد لا يملكه سوانا في العالم".
وقال بوتين إن عددا من الخبراء الروس أبلغوه، في وقت سابق، باستحالة امتلاك مثل هذا السلاح، لكن الآن انتهى "الاختبار الحاسم" للصاروخ.
وقال لجيراسيموف إنه يجب تجهيز البنية التحتية لنشر الصاروخ بوريفيستنيك.
وقال جيراسيموف إن الصاروخ حلق باستخدام الطاقة النووية وإن هذا الاختبار كان مختلفا لأنه حلق لمسافة طويلة. وأضاف أنه قادر على هزيمة أي دفاعات مضادة للصواريخ.

المصدر: وكالات
صاروخ
صاروخ كروز
الطاقة النووية
