الإعصار "ميليسا" يضرب منطقة الكاريبي بقوة

اشتدّ الإعصار "ميليسا"، اليوم الأحد، إلى أربع درجات من أصل خمس، مواصلا مساره المدمر في منطقة البحر الكاريبي، ومهددا جامايكا وجزيرة إيسبانيولا المقسومة بين جمهورية الدومينيكان وهايتي حيث تسبب بمقتل أربعة أشخاص.

وأعلن المركز الوطني الأميركي للأعاصير، ومقره في فلوريدا، اليوم، أن الإعصار اشتدّ وانتقل من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الرابعة، مع رياح تصل سرعتها إلى 225 كيلومترا في الساعة، وسرعة تحرّك تصل إلى ثمانية كليومترات في الساعة.

ويُتوقّع أن يُسبب الإعصار فيضانات وانزلاقات في التربة قد تكون "قاتلة وكارثية" في بعض مناطق جامايكا وإيسبانوليا، وفقاً للمركز الذي توقّع أيضا "اشتدادا متسارعا ومتواصلا" تليه "تقلبات في شدته".

ويتُوقع أيضا أن يتحول "ميليسا" إلى إعصار كبير عندما يضرب جامايكا مساء الاثنين أو صباح الثلاثاء.

ويقع مركز الإعصار حاليا على بعد 190 كيلومترا من جنوب شرق كينغستون، عاصمة جامايكا، وعلى بعد 450 كيلومترا من غوانتانامو في كوبا.

وتسبب الإعصار، حتى قبل أن يشتدّ إلى الدرجة الرابعة، بمصرع ثلاثة أشخاص في هايتي وشخص في جمهورية الدومينيكان وفقدان آخر، بحسب السلطات المحلية.

وقالت ربة منزل في السادسة والستين تُدعى أنجليتا فرانسيسكو في سانت دومينيك عاصمة الدومينيكان "أغرق الماء نصف المنزل، نشعر بأننا عاجزون، لا يمكننا سوى الهرب وترك كل شيء".

وأعلنت جمهورية الدومينيكان حال الإنذار الأحمر في تسع من مقاطعاتها الـ31 تحسبا لخطر الفيضانات المفاجئة والسيول والانهيارات الأرضية.

ويمكن أن يترافق الإعصار مع 38 إلى 76 سنتيمترا من الأمطار في بعض المناطق في جنوب جزيرة إيسبانيولا وفي جامايكا، وقد تصل في بعض المناطق إلى 102.

ودعا رئيس وزراء جامايكا أندرو هولنس، سكان المناطق المعرّضة للفيضانات، إلى اتباع التحذيرات والاستعداد للجلاء عن مناطقهم.

وقال "إن كنتم تسكنون في منطقة سبق أن أصابها فيضان، توقعوا أن ذلك سيحدث الآن".

وأفادت وكالة حكومية في جامايكا السبت بإغلاق كل الموانئ البحرية.