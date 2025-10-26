قتلى باشتباكات على الحدود بين باكستان وأفغانستان

أعلن الجيش الباكستاني، اليوم الأحد، مقتل خمسة من جنوده و25 مسلحا في اشتباكات قرب الحدود مع أفغانستان، في الوقت الذي يجتمع فيه وفدان من البلدين في محاولة لنزع فتيل التوتر بعد أعنف قتال منذ سنوات.

وقال المكتب الإعلامي للجيش الباكستاني إن المسلحين حاولوا العبور، يوم الجمعة وأمس السبت، في منطقتي كرم ووزيرستان الشمالية، وهما منطقتان وعرتان على الحدود الشمالية الغربية لباكستان.

يجتمع مسؤولون من البلدين في إسطنبول في تركيا لمنع تجدد الصراع بعد الاشتباكات التي وقعت بين جيشيهما هذا الشهر.

واندلع هذا القتال بعد أن طالبت باكستان حركة طالبان بكبح جماح المسلحين الذين تقول إسلام آباد إنهم يعملون من ملاذات آمنة داخل أفغانستان، مما أدى إلى تبادل كثيف لإطلاق النار وشن باكستان غارات جوية. وتوصل الجانبان إلى هدنة في العاصمة القطرية الدوحة يوم الأحد الماضي.

وقال وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف، أمس السبت، إن الهدنة صامدة وإنه يعتقد أن أفغانستان تريد السلام. لكنه حذر من أن عدم التوصل إلى اتفاق في إسطنبول سيعني "حربا مفتوحة".