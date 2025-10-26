الإثنين 27 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

قتلى باشتباكات على الحدود بين باكستان وأفغانستان

جندي باكستاني يراقب الحدود (أرشيفية)
26 أكتوبر 2025 20:50

أعلن الجيش الباكستاني، اليوم الأحد، مقتل خمسة من جنوده و25 مسلحا في اشتباكات قرب الحدود مع أفغانستان، في الوقت الذي يجتمع فيه وفدان من البلدين في محاولة لنزع فتيل التوتر بعد أعنف قتال منذ سنوات.
وقال المكتب الإعلامي للجيش الباكستاني إن المسلحين حاولوا العبور، يوم الجمعة وأمس السبت، في منطقتي كرم ووزيرستان الشمالية، وهما منطقتان وعرتان على الحدود الشمالية الغربية لباكستان.
يجتمع مسؤولون من البلدين في إسطنبول في تركيا لمنع تجدد الصراع بعد الاشتباكات التي وقعت بين جيشيهما هذا الشهر.
واندلع هذا القتال بعد أن طالبت باكستان حركة طالبان بكبح جماح المسلحين الذين تقول إسلام آباد إنهم يعملون من ملاذات آمنة داخل أفغانستان، مما أدى إلى تبادل كثيف لإطلاق النار وشن باكستان غارات جوية. وتوصل الجانبان إلى هدنة في العاصمة القطرية الدوحة يوم الأحد الماضي.
وقال وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف، أمس السبت، إن الهدنة صامدة وإنه يعتقد أن أفغانستان تريد السلام. لكنه حذر من أن عدم التوصل إلى اتفاق في إسطنبول سيعني "حربا مفتوحة".

المصدر: وكالات
أفغانستان
باكستان
اشتباكات
