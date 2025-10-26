الإثنين 27 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ألمانيا: لا وصول لعائلات بموجب قواعد لم شمل اللاجئين حتى الآن

ألمانيا: لا وصول لعائلات بموجب قواعد لم شمل اللاجئين حتى الآن
27 أكتوبر 2025 01:38

برلين (وكالات)

لم تصل أي من عائلات اللاجئين إلى ألمانيا حتى الآن بموجب الاستثناء الإنساني في قواعد لم شمل الأسر، وذلك منذ أن شددت الحكومة الألمانية القواعد في الصيف الماضي. 
وكانت ألمانيا علقت في وقت سابق من هذا العام حق الأشخاص الحاصلين على حماية محدودة في لم شمل عائلاتهم لمدة عامين. وفي الوقت نفسه، أدخلت الحكومة استثناء بموجب ما يعرف ببند الحالات الإنسانية الصعبة، للأفراد الذين منحوا ما يسمى بـ«الحماية الثانوية».
وبموجب القواعد الجديدة، يمكن للأزواج والأطفال القاصرين الانضمام إلى أقاربهم في ألمانيا في حالات إنسانية استثنائية فقط. وذكرت الحكومة أن نحو 1500 حالة إنسانية تم تسجيلها منذ بدء تطبيق التعديل في 24 يوليو، مضيفة أنه يجري فحص كل حالة بمساعدة «المنظمة الدولية للهجرة» قبل إحالتها إلى وزارة الخارجية الألمانية لاتخاذ القرار النهائي، وحتى الآن، لم يصل أحد إلى ألمانيا بموجب هذا البند الإنساني. ولم تشر البيانات إلى ما إذا كانت قد صدرت تأشيرات دخول بالفعل.

أخبار ذات صلة
سكايلاينرز بطل «الجولة العالمية» لـ«السلة الثلاثية» في أبوظبي
مولر.. هدف في «الظهور الأول» بـ«الدور الفاصل»!
برلين
الهجرة
اللاجئين
ألمانيا
آخر الأخبار
خالد بن محمد بن زايد يحضر حفل استقبال بمناسبة زفاف عبدالعزيز وعبدالله نجلي فيصل عبدالعزيز البناي
علوم الدار
خالد بن محمد بن زايد يحضر حفل استقبال بمناسبة زفاف عبدالعزيز وعبدالله نجلي فيصل عبدالعزيز البناي
26 أكتوبر 2025
قائد عام شرطة أبوظبي يطلع على الجهود التطويرية في مركز شرطة فلج هزاع بالعين
علوم الدار
قائد عام شرطة أبوظبي يطلع على الجهود التطويرية في مركز شرطة فلج هزاع بالعين
اليوم 12:11
نوريس يتجاهل «صيحات الاستهجان»!
الرياضة
نوريس يتجاهل «صيحات الاستهجان»!
اليوم 12:10
أرشيفية
الأخبار العالمية
الهند تجلي عشرات الآلاف مع اشتداد إعصار "مونتا"
اليوم 12:08
«خيول جودلفين» تُطارد ألقاب «بريدرز كب»
الرياضة
«خيول جودلفين» تُطارد ألقاب «بريدرز كب»
اليوم 12:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©