الإثنين 27 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

إندونيسيا تدعم دور أميركا في جهود دعم السلام بشرق آسيا

إندونيسيا تدعم دور أميركا في جهود دعم السلام بشرق آسيا
27 أكتوبر 2025 01:38

جاكرتا (وكالات)

أعرب الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو عن دعمه لاستمرار مشاركة الولايات المتحدة مع رابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان»، بما في ذلك دورها في التوسط في الصراع بين تايلاند وكمبوديا.  وأضاف برابوو خلال مقابلة على هامش القمة الـ47 لآسيان في كوالالمبور، أمس، «هذا التعاون إيجابي للغاية لكل من آسيان والولايات المتحدة، يسعدنا أن الولايات المتحدة ساعدت في التوسط في الصراع بين تايلاند وكمبوديا»، حسب وكالة أنتارا نيوز الإندونيسية أمس. 
وكانت تايلاند وكمبوديا قد وقعتا رسمياً على اتفاق لتوسيع وقف إطلاق النار في كوالالمبور، شهده رئيس آسيان، أنور إبراهيم والرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس. 
في السياق، أصبحت تيمور الشرقية رسمياً العضو الحادي عشر في رابطة دول «آسيان» في قمتها أمس. وانطلقت في العاصمة الماليزية كوالالمبور أمس، أعمال القمة السابعة والأربعين لرابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان» والقمم ذات الصلة، تحت شعار «الشمولية والاستدامة»، بمشاركة قادة الدول الأعضاء في الرابطة، إضافة إلى ممثلين عن الدول الشريكة مثل الصين والولايات المتحدة واليابان والهند.
وأكد رئيس الوزراء الماليزي الرئيس الدوري للآسيان لعام 2025 أنور إبراهيم، خلال كلمته الافتتاحية، أهمية تعزيز التعاون الإقليمي في مواجهة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية. وسيناقش القادة خلال القمة، مجموعة من القضايا الرئيسة، من بينها تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي، وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام، وتحسين الربط بين دول الآسيان. 

أخبار ذات صلة
أميركا والصين تتوصلان إلى اتفاق تجاري مبدئي
روسيا تندد بمحاولات تقويض حوارها مع أميركا
الولايات المتحدة
تايلاند
آسيان
رابطة دول جنوب شرق آسيا
إندونيسيا
برابوو سوبيانتو
كمبوديا
آخر الأخبار
خالد بن محمد بن زايد يحضر حفل استقبال بمناسبة زفاف عبدالعزيز وعبدالله نجلي فيصل عبدالعزيز البناي
علوم الدار
خالد بن محمد بن زايد يحضر حفل استقبال بمناسبة زفاف عبدالعزيز وعبدالله نجلي فيصل عبدالعزيز البناي
26 أكتوبر 2025
قائد عام شرطة أبوظبي يطلع على الجهود التطويرية في مركز شرطة فلج هزاع بالعين
علوم الدار
قائد عام شرطة أبوظبي يطلع على الجهود التطويرية في مركز شرطة فلج هزاع بالعين
اليوم 12:11
نوريس يتجاهل «صيحات الاستهجان»!
الرياضة
نوريس يتجاهل «صيحات الاستهجان»!
اليوم 12:10
أرشيفية
الأخبار العالمية
الهند تجلي عشرات الآلاف مع اشتداد إعصار "مونتا"
اليوم 12:08
«خيول جودلفين» تُطارد ألقاب «بريدرز كب»
الرياضة
«خيول جودلفين» تُطارد ألقاب «بريدرز كب»
اليوم 12:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©