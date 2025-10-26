إندونيسيا تدعم دور أميركا في جهود دعم السلام بشرق آسيا

جاكرتا (وكالات)



أعرب الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو عن دعمه لاستمرار مشاركة الولايات المتحدة مع رابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان»، بما في ذلك دورها في التوسط في الصراع بين تايلاند وكمبوديا. وأضاف برابوو خلال مقابلة على هامش القمة الـ47 لآسيان في كوالالمبور، أمس، «هذا التعاون إيجابي للغاية لكل من آسيان والولايات المتحدة، يسعدنا أن الولايات المتحدة ساعدت في التوسط في الصراع بين تايلاند وكمبوديا»، حسب وكالة أنتارا نيوز الإندونيسية أمس.

وكانت تايلاند وكمبوديا قد وقعتا رسمياً على اتفاق لتوسيع وقف إطلاق النار في كوالالمبور، شهده رئيس آسيان، أنور إبراهيم والرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس.

في السياق، أصبحت تيمور الشرقية رسمياً العضو الحادي عشر في رابطة دول «آسيان» في قمتها أمس. وانطلقت في العاصمة الماليزية كوالالمبور أمس، أعمال القمة السابعة والأربعين لرابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان» والقمم ذات الصلة، تحت شعار «الشمولية والاستدامة»، بمشاركة قادة الدول الأعضاء في الرابطة، إضافة إلى ممثلين عن الدول الشريكة مثل الصين والولايات المتحدة واليابان والهند.

وأكد رئيس الوزراء الماليزي الرئيس الدوري للآسيان لعام 2025 أنور إبراهيم، خلال كلمته الافتتاحية، أهمية تعزيز التعاون الإقليمي في مواجهة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية. وسيناقش القادة خلال القمة، مجموعة من القضايا الرئيسة، من بينها تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي، وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام، وتحسين الربط بين دول الآسيان.