الإثنين 27 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

«الدولية للهجرة»: زيادة في أعداد الوافدين إلى ليبيا

مهاجرون غير شرعيين تم إنقاذهم في ليبيا (أرشيفية)
27 أكتوبر 2025 01:38

بنغازي (الاتحاد)

كشفت منظمة الهجرة الدولية عن زيادة في أعداد الوافدين إلى ليبيا، خاصة من الدول التي تعيش حروباً دامية منذ سنوات في القارة الأفريقية، مضيفة أن أعداداً متزايدة من المهاجرين الذين يمرون عبر ليبيا على أمل الوصول إلى أوروبا يأتون من آسيا، وفق المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب.
ومنذ اندلاع حرب في السودان، تدفق أكثر من 357 ألف لاجئ سوداني إلى ليبيا، وفقاً لبيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في أغسطس. 
وقالت بوب، إن هذا الصراع تسبب بنزوح جماعي، لهؤلاء اللاجئين بالمنطقة. ويتفاقم الوضع بسبب انخفاض المساعدات الإنسانية والمالية في الدول المضيفة المجاورة، ويعزى ذلك تحديداً إلى التخفيضات الأخيرة في ميزانيات الأمم المتحدة. ويوجد في ليبيا ما بين ثلاثة وأربعة ملايين أجنبي دخلوا البلاد بشكل غير قانوني، وفقاً لتصريحات السلطات التي تعود إلى الصيف الماضي.

أخبار ذات صلة
ألمانيا: لا وصول لعائلات بموجب قواعد لم شمل اللاجئين حتى الآن
محمد كركوتي يكتب: الصين وأوروبا.. التوتر مستمر
ليبيا
الهجرة
المهاجرين
منظمة الهجرة الدولية
أوروبا
آخر الأخبار
خالد بن محمد بن زايد يحضر حفل استقبال بمناسبة زفاف عبدالعزيز وعبدالله نجلي فيصل عبدالعزيز البناي
علوم الدار
خالد بن محمد بن زايد يحضر حفل استقبال بمناسبة زفاف عبدالعزيز وعبدالله نجلي فيصل عبدالعزيز البناي
26 أكتوبر 2025
قائد عام شرطة أبوظبي يطلع على الجهود التطويرية في مركز شرطة فلج هزاع بالعين
علوم الدار
قائد عام شرطة أبوظبي يطلع على الجهود التطويرية في مركز شرطة فلج هزاع بالعين
اليوم 12:11
نوريس يتجاهل «صيحات الاستهجان»!
الرياضة
نوريس يتجاهل «صيحات الاستهجان»!
اليوم 12:10
أرشيفية
الأخبار العالمية
الهند تجلي عشرات الآلاف مع اشتداد إعصار "مونتا"
اليوم 12:08
«خيول جودلفين» تُطارد ألقاب «بريدرز كب»
الرياضة
«خيول جودلفين» تُطارد ألقاب «بريدرز كب»
اليوم 12:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©