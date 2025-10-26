الإثنين 27 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

قتيلان بغارتين إسرائيليتين على لبنان

تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي على جنوب لبنان (أرشيفية)
27 أكتوبر 2025 01:38

بيروت (وكالات)

قتل شخصان أمس، في ضربتين إسرائيليتين استهدفتا جنوب وشرق لبنان، وفق ما أفادت وزارة الصحة، لترتفع بذلك حصيلة القتلى في سلسلة ضربات مماثلة منذ الخميس إلى عشرة. وأوردت وزارة الصحة في بيان أن «غارة إسرائيلية على سيارة في بلدة الناقورة قضاء صور أدت إلى سقوط قتيل». وفي بيان آخر، أفادت الوزارة بأن «غارة إسرائيلية على سيارة في بلدة النبي شيت قضاء بعلبك» في شرق لبنان أدت إلى سقوط قتيل». ورغم اقتراب وقف لإطلاق النار من إتمام عامه الأول، تواصل إسرائيل شنّ ضربات، خصوصاً على جنوب البلاد. وتقول إنها تستهدف بنى عسكرية وعناصر مسلحة.
وكثفت إسرائيل وتيرة ضرباتها الأسبوع الجاري، فقد قتل شخصان السبت الماضي جراء ضربتين إسرائيليتين استهدفتا سيارة ودراجة نارية. كما قتل شخصان الجمعة في غارتين إسرائيليتين على جنوب البلاد. وأسفرت سلسلة غارات نفذها الجيش الإسرائيلي الخميس على جنوب البلاد وشرقها عن مقتل أربعة أشخاص بينهم مسنة.

