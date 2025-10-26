عبدالله الثاني: الأردن سيقف بكل إمكانياته إلى جانب غزة

أكد الملك عبدالله الثاني ملك الأردن، اليوم الأحد، أن الأردن سيقف بكل إمكانياته إلى جانب قطاع غزة، متعهدا باستمرار إرسال المساعدات الإغاثية والطبية.

كما أكد الملك عبد الله الثاني، في خطابه في افتتاح الدورة العادية لمجلس الأمة، مواصلة الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، ورفض الانتهاكات في الضفة الغربية.

وعلى الصعيد الداخلي، شدد على أن الأردن "لا يملك رفاهية الوقت، ولا مجال للتراخي"، موجها بضرورة الاستمرار الفوري في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي لجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل، ومتابعة مسار التحديث السياسي لتعزيز العمل الحزبي النيابي، وتطوير القطاع العام للارتقاء بالخدمات، والنهوض بقطاعات التعليم والصحة والنقل.

وأكد الملك عبدالله الثاني أن الأردن سيبقى قويا بشعبه ومؤسساته وجيشه الذي وصفه بـ "الدرع المهيب".