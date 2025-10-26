الإثنين 27 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

العراق.. قتلى وجرحى بحريق خط أنابيب نفط

حقل نفط في العراق (أرشيفية)
27 أكتوبر 2025 01:37

هدى جاسم (بغداد)

قالت مصادر عراقية، أمس، إن حريقاً في مستودعات للنفط الخام خلف عدداً من القتلى والجرحى، في منطقة البرحسية غربي مدينة البصرة 550 كم جنوبي بغداد. 
وذكرت المصادر أن الحريق التهم عدداً من مستودعات الزبير التي تعد أكبر منشأة أنابيب مشتركة لنقل النفط من الحقول النفطية إلى الخزانات وأنابيب التصدير إلى منصات تصدير النفط في الخليج، ما تسبب في مقتل عاملين اثنين، على الأقل إلى جانب إصابة 5 عمال آخرين.
وقال الدفاع المدني في البصرة، من جهته، إن فرقه تعمل على إخماد الحريق الذي اندلع بعد انفجار أحد التوربينات في الموقع. 
وأكد مسؤولون: إن إنتاج الحقل لم يتأثر ويبلغ حالياً 400 ألف برميل يومياً. 
وذكر المسؤولون أن الحريق اندلع بينما كان عاملون يجرون عمليات لحام بالقرب من خط الأنابيب، وتسبب الحريق في إصابة خمسة آخرين بجروح خطيرة.
واندلع الحريق في جزء من خط الأنابيب الذي ينقل النفط الخام من حقل الزبير لمستودعات مجاورة. وقالت وزارة النفط العراقية في بيان: «حصل حادث تسرب في إحدى منظومات الغاز في مستودع (زبير 1)، وبالتحديد في منظومة الضخ القديمة في المستودع، مما أسفر عن حريق في منظومة الضخ»، مؤكدة في بيانها وفاة موظف في شركة نفط البصرة وإصابة أربعة أشخاص آخرين. وأشار المسؤولون إلى أن بعض العمال المصابين تعرضوا لحروق خطيرة وما زالوا في حالة حرجة.

أخبار ذات صلة
ارتفاع أسعار النفط
أسعار النفط تتراجع وتتجه لزيادة أسبوعية
العراق
النفط
البصرة
حريق
بغداد
آخر الأخبار
خالد بن محمد بن زايد يحضر حفل استقبال بمناسبة زفاف عبدالعزيز وعبدالله نجلي فيصل عبدالعزيز البناي
علوم الدار
خالد بن محمد بن زايد يحضر حفل استقبال بمناسبة زفاف عبدالعزيز وعبدالله نجلي فيصل عبدالعزيز البناي
26 أكتوبر 2025
قائد عام شرطة أبوظبي يطلع على الجهود التطويرية في مركز شرطة فلج هزاع بالعين
علوم الدار
قائد عام شرطة أبوظبي يطلع على الجهود التطويرية في مركز شرطة فلج هزاع بالعين
اليوم 12:11
نوريس يتجاهل «صيحات الاستهجان»!
الرياضة
نوريس يتجاهل «صيحات الاستهجان»!
اليوم 12:10
أرشيفية
الأخبار العالمية
الهند تجلي عشرات الآلاف مع اشتداد إعصار "مونتا"
اليوم 12:08
«خيول جودلفين» تُطارد ألقاب «بريدرز كب»
الرياضة
«خيول جودلفين» تُطارد ألقاب «بريدرز كب»
اليوم 12:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©