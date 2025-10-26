الإثنين 27 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

سفينة حربية أميركية ترسو قرب سواحل فنزويلا

المدمرة الأميركية "يو إس إس غرايفلي" تصل إلى ترنيداد وتوباغو
26 أكتوبر 2025 23:38

وصلت سفينة حربية أميركية مزودة بصواريخ، اليوم الأحد، إلى "بورت أوف سبين" عاصمة ترينيداد وتوباغو على مسافة نحو عشرة كيلومترات من فنزويلا.
وأعلنت سلطات الأرخبيل الصغير، الذي يضم 1,4 مليون نسمة الخميس، أن السفينة الحربية الأميركية "يو إس إس غرايفلي" ستصل برفقة وحدة من مشاة البحرية، للمشاركة في تدريبات مع قواتها.
ويتزامن ذلك مع نشر الولايات المتحدة سبع سفن حربية في منطقة الكاريبي وواحدة في خليج المكسيك، ضمن عملية تقول إنها ضد تهريب المخدرات.
وأعلن ترامب وصول حاملة الطائرات "يو اس اس جيرالد آر فورد" الأكبر في العالم إلى منطقة البحر الكاريبي في إطار انتشار عسكري أميركي واسع في المنطقة.

  • السفينة الحربية الأميركية
    السفينة الحربية الأميركية "يو إس إس غرايفلي" ترسو في ميناء "بورت أوف سبين" في ترنيداد وتوباغو

في "بورت أوف سبين"، أيّد البعض الوجود الأميركي القريب جدا من السواحل الفنزويلية.
وقالت ليزا (52 عاما) التي تسكن في المدينة، مفضلة عدم ذكر اسم عائلتها "الهدف هو المساعدة في حل مشكلة المخدرات في المنطقة".
وأضافت "إن الهدف جيد، سيتحرر الكثير من الناس من القمع والجريمة". 
وأعلنت واشنطن خلال الأسابيع الماضية عن تنفيذ عشر غارات، أسفرت عن مقتل 43 شخصا على الأقل وفقا لإحصاء لوكالة فرانس برس بالاستناد إلى أرقام أميركية.
وأعلنت ترينيداد وتوباغو أنّها تحقّق في احتمال أن يكون اثنان من مواطنيها في عداد ستّة أشخاص قُتلوا في ضربة أميركية استهدفت قاربا لمهربي مخدّرات في منتصف أكتوبر الجاري.

المصدر: آ ف ب
ترينيداد وتوباجو
بحر الكاريبي
مدمرة أميركية
فنزويلا
