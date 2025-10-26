الإثنين 27 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
مكتبة محمد بن راشد تحتفي بالتراث السمعي والبصري

مكتبة محمد بن راشد تحتفي بالتراث السمعي والبصري
27 أكتوبر 2025 00:01

دبي (وام)
احتفت مكتبة محمد بن راشد باليوم العالمي للتراث السمعي والبصري، الذي يوافق 27 أكتوبر من كل عام، عبر برنامج فني وثقافي متكامل جسد تناغم الإبداع الإنساني، وذلك تأكيداً على دور الفنون كلغة إنسانية عالمية وجسر للحوار.
وهدف الاحتفاء، الذي يندرج ضمن برنامج الفنون التشكيلية والموسيقى بالمكتبة، إلى ترسيخ مكانة المكتبة مركزاً رائداً للاحتفاء بالتراث الإبداعي العالمي.

شملت الفعاليات أمسية فنية متنوعة بدأت بفقرة موسيقية للعازفة تيمار البني على آلة الأكورديون، قدمت خلالها مزيجاً من المقطوعات الكلاسيكية والتعبيرات الحرة المستوحاة من التراث.

تلا ذلك عرض راقص من التراث الهندي، بالتعاون مع معهد ثيركان للفلكلور والرقص، أخذ الجمهور في رحلة بصرية نابضة بالإيقاعات والألوان جسدت جماليات التعبير الجسدي والاحتفاء بالطبيعة.

واختتم البرنامج بأمسية «ألوان وتناغم: حوار الفنون»، قدمها الباحث والمؤلف الموسيقي بيتر نعمة، حيث دمج بين العزف الحي والعرض التشكيلي في تجربة حسية تفاعلية استكشفت العلاقة العميقة بين الموسيقى والفن التجريدي.

