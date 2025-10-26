القوات الروسية تدخل مدينة بوكروفسك في أوكرانيا

قال مسؤولون أوكرانيون، الأحد، إن القتال العنيف مستمر في مدينة بوكروفسك في شرق أوكرانيا بعد أن دخلت القوات الروسية إلى أجزاء من المدينة.

وأكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن القوات الروسية نشرت أعدادا كبيرة من القوات بالقرب من بوكروفسك وبلدة "ميرنوهراد" القريبة، مما أدى إلى اندلاع ما وصفه بواحدة من أصعب المعارك الجارية على طول خط الجبهة الطويل في شرق أوكرانيا.

وأوضح زيلينسكي، في كلمته المسائية "هناك تحديدا، مقابل بوكروفسك، ركز الروس قواتهم الهجومية الرئيسية". وتابع "هذا بالطبع، يخلق وضعا صعبا في بوكروفسك والمناطق المحيطة بها. هناك قتال عنيف في المدينة وعلى طرق الوصول إليها".

كانت هيئة الأركان العامة في كييف قد قالت، في وقت سابق، إن عدة مجموعات مشاة روسية صغيرة تسللت إلى المدينة متجاوزة الخطوط الدفاعية الأوكرانية.

وقالت كييف إن نحو 200 جندي روسي أقاموا مواقع واشتبكوا مع الوحدات الأوكرانية في قتال عنيف، حيث استخدم الجانبان طائرات مسيرة. ووصفت هيئة الأركان العامة المعارك بأنها "قوية للغاية وشديدة".