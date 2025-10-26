الإثنين 27 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الأخبار العالمية

مجلس التعاون وإيطاليا يبحثان تعزيز التعاون والمستجدات الإقليمية

مجلس التعاون وإيطاليا يبحثان تعزيز التعاون والمستجدات الإقليمية
27 أكتوبر 2025 00:46

الرياض (وام)
بحث مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية إيطاليا، سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي، واستعراض فرص التعاون المشتركة في مختلف القطاعات الحيوية، بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين. 
وركز لقاء معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج وروبيرتو ستوراسي، المستشار الدبلوماسي لرئيسة وزراء إيطاليا، في مقر الأمانة العامة للمجلس في الرياض، على آليات تفعيل هذا التعاون، من خلال برنامج العمل المشترك بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي للفترة (2022 - 2028).
وتبادل الجانبان وجهات النظر حول آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

أخبار ذات صلة
