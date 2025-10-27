الهند تجلي عشرات الآلاف مع اشتداد إعصار "مونتا"

قال مسؤولون إن الهند نقلت 50 ألف شخص إلى مخيمات إغاثة اليوم الاثنين مع بدء عمليات إجلاء قبل يوم واحد من الإعصار مونتا، الذي يشتد فوق خليج البنغال.

ومن المتوقع أن يكون الإعصار مصحوبا برياح قوية وأمطار غزيرة لدى وصوله إلى ساحل الهند الشرقي.

وألغت السلطات عطلات موظفي الطوارئ وأمرت بإغلاق المدارس والجامعات في المناطق الساحلية في ولاية أندرا براديش الجنوبية وولاية أوديشا الشرقية التي من المتوقع أن يضربها الطقس العاصف.



وذكرت إدارة الأرصاد الجوية الهندية أنه من المرجح أن يتحول الإعصار إلى عاصفة شديدة بحلول غد الثلاثاء، قبل أن يعبر ساحل ولاية أندرا براديش في وقت لاحق من اليوم.

وقال مسؤول في إدارة الكوارث "بدأ بالفعل إجلاء السكان بالقرب من الساحل في منطقة كاكينادا".

وانتشرت فرق إدارة الكوارث لنقل العائلات من المناطق المنخفضة في أندرا براديش حيث تتوقع الحكومة تضرر 3.9 مليون شخص.