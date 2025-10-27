الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الهند تجلي عشرات الآلاف مع اشتداد إعصار "مونتا"

أرشيفية
27 أكتوبر 2025 12:08

قال مسؤولون إن الهند نقلت 50 ألف شخص إلى مخيمات إغاثة اليوم الاثنين مع بدء عمليات إجلاء قبل يوم واحد من الإعصار مونتا، الذي يشتد فوق خليج البنغال.
ومن المتوقع أن يكون الإعصار مصحوبا برياح قوية وأمطار غزيرة لدى وصوله إلى ساحل الهند الشرقي.
وألغت السلطات عطلات موظفي الطوارئ وأمرت بإغلاق المدارس والجامعات في المناطق الساحلية في ولاية أندرا براديش الجنوبية وولاية أوديشا الشرقية التي من المتوقع أن يضربها الطقس العاصف.

وذكرت إدارة الأرصاد الجوية الهندية أنه من المرجح أن يتحول الإعصار إلى عاصفة شديدة بحلول غد الثلاثاء، قبل أن يعبر ساحل ولاية أندرا براديش في وقت لاحق من اليوم.
وقال مسؤول في إدارة الكوارث "بدأ بالفعل إجلاء السكان بالقرب من الساحل في منطقة كاكينادا".

أخبار ذات صلة
الإمارات تشارك أبناء الجالية الهندية الاحتفاء بتراثهم الثقافي والحضاري
مقتل 20 شخصاً في حريق حافلة جنوب الهند

وانتشرت فرق إدارة الكوارث لنقل العائلات من المناطق المنخفضة في أندرا براديش حيث تتوقع الحكومة تضرر 3.9 مليون شخص.

 

المصدر: وكالات
الهند
ولاية البنغال
آخر الأخبار
معدات ثقيلة متجهة إلى أحد المواقع لبدء العمل في انتشال جثث الرهائن (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إسرائيل تتهم «حماس» بالمماطلة في تسليم جثث الأسرى
اليوم 00:59
جنود أوكرانيون على خط المواجهة في منطقة دونيتسك (رويترز)
الأخبار العالمية
الرئيس الأوكراني يتوقع خطة سلام أوروبية خلال أيام
اليوم 00:59
رجال أمن تونسيون يحرسون مقر المحكمة في العاصمة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تونس.. تأجيل «قضية التآمر» لـ 17 نوفمبر المقبل
اليوم 00:59
مبان تاريخية في صنعاء (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«اليونسكو» توقف مشاريعها في مناطق سيطرة الحوثيين
اليوم 00:59
دمار هائل في حي سكني بمدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
مستشار الرئيس الفلسطيني لـ«الاتحاد»: غزة بحاجة لخطط شاملة لمواجهة تحديات ما بعد الحرب
اليوم 00:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©