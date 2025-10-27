الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

ترامب يصل إلى طوكيو في إطار جولة آسيوية

الرئيس الأميركي دونالد ترامب ينزل من طائرة الرئاسة لدى وصوله إلى مطار هانيدا في طوكيو
27 أكتوبر 2025 16:08

وصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى اليابان مساء اليوم الاثنين، في أول زيارة يقوم بها إلى الدولة الآسيوية منذ ستة أعوام. وأفادت وكالة أنباء "جي جي برس" اليابانية، بأنه من المقرر أن يعقد ترامب، خلال زيارته التي تستمر لمدة ثلاثة أيام، أول اجتماع شخصي له مع رئيسة الوزراء اليابانية الجديدة ساناي تاكايشي، التي تولت منصبها الأسبوع الماضي.
وقال ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان"، بينما كان في طريقه من ماليزيا إلى اليابان: "أتطلع إلى لقاء رئيسة الوزراء الجديدة".
وكانت آخر زيارة قام بها ترامب إلى اليابان في يونيو عام 2019، لحضور قمة مجموعة العشرين في أوساكا بغرب اليابان. 

المصدر: وكالات
اليابان
دونالد ترامب
دونالد
