ترامب يصل إلى طوكيو في إطار جولة آسيوية

وصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى اليابان مساء اليوم الاثنين، في أول زيارة يقوم بها إلى الدولة الآسيوية منذ ستة أعوام. وأفادت وكالة أنباء "جي جي برس" اليابانية، بأنه من المقرر أن يعقد ترامب، خلال زيارته التي تستمر لمدة ثلاثة أيام، أول اجتماع شخصي له مع رئيسة الوزراء اليابانية الجديدة ساناي تاكايشي، التي تولت منصبها الأسبوع الماضي.

وقال ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان"، بينما كان في طريقه من ماليزيا إلى اليابان: "أتطلع إلى لقاء رئيسة الوزراء الجديدة".

وكانت آخر زيارة قام بها ترامب إلى اليابان في يونيو عام 2019، لحضور قمة مجموعة العشرين في أوساكا بغرب اليابان.