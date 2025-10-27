ترامب: لا مفاوضات تجارية مع كندا

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أنه لن يعقد اجتماعات مع المسؤولين الكنديين "لفترة"، في وقتٍ أعلن فيه رئيس الوزراء الكندي مارك كارني استعداده لاستئناف المحادثات التجارية المتوقفة بين البلدين.

وقال ترامب إنه قرر زيادة الرسوم الجمركية على المنتجات الكندية بنسبة إضافية قدرها 10%، وأوقف جميع المفاوضات التجارية مع أوتاوا، بعد حملة إعلانية كندية مناهضة للرسوم الأميركية أثارت حفيظته ووصفها بأنها "زائفة".

وعند سؤاله عمّا إذا كان سيلتقي كارني على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، أجاب ترامب للصحافيين على متن طائرة "إير فورس وان": «لا أرغب بلقائه، كلا. لن ألتقيه لفترة. كانت كندا من بين الدول الأصعب في التعامل، رغم محبتي لشعبها».

ولم يحدد ترامب موعد بدء تطبيق الزيادة الجديدة في الرسوم.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، خلال قمة إقليمية في ماليزيا، إنه مستعد لاستئناف الحوار مع واشنطن متى ما كانت الولايات المتحدة جاهزة لذلك، مؤكداً أنه لم يجرِ أي اتصال مباشر مع ترامب في كوالالمبور.

وأضاف كارني أنه سيلتقي الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال قمة "أبيك" المقررة الأربعاء في كوريا الجنوبية، مشيراً إلى أن المباحثات ستتناول العلاقات التجارية بين البلدين وتطور النظام الاقتصادي العالمي.

وتسببت الرسوم الأميركية التي فرضها ترامب على قطاعات مثل الصلب والألومنيوم والسيارات في أضرار واسعة للاقتصاد الكندي، مع خسائر في الوظائف وضغوط على الشركات.

وكان الإعلان الكندي الذي أثار غضب ترامب قد استند إلى مقاطع من خطاب للرئيس الأميركي الأسبق رونالد ريغان عام 1987، حذّر فيه من أن الرسوم الجمركية المرتفعة تؤدي إلى ردود انتقامية وحروب تجارية مدمّرة.

وفي محاولة لتهدئة التوتر، أعلنت حكومة مقاطعة أونتاريو أنها ستسحب الإعلان المثير للجدل، تمهيدًا لاستئناف المفاوضات التجارية بين البلدين.