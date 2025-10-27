الجيش الروسي يعلن السيطرة على بلدات في أوكرانيا

أعلن الجيش الروسي، اليوم الاثنين، السيطرة على ثلاث بلدات في جنوب أوكرانيا وشرقها حيث تواصل قواته قضم مناطق في مواجهة القوات الأوكرانية الأقل عددا.

وكتبت وزارة الدفاع الروسية، عبر تطبيق "تلغرام"، أن قواتها استولت على بلدتي "نوفوميكلايفكا" و"بريفيلنه" في منطقة زابوريجيا في جنوب أوكرانيا فضلا عن "إغوريفكا" في منطقة دنيبروبيتروفسك في الوسط الشرقي.

وفيما تبقى المفاوضات متوقفة بين البلدين، يواصل الجيش الروسي قضمه لمناطق في أوكرانيا.

وتعتمد روسيا منذ أشهر تخطيطا عسكريا يقوم على شنّ هجمات كثيرة باستخدام أعداد قليلة من الجنود، بهدف اختراق خطوط الدفاع الأوكرانية، وتجنب التحرك بأرتال كبيرة مكشوفة أمام الطائرات المسيّرة.

وقالت رئاسة الأركان الأوكرانية، أمس الأحد، إن الجيش الروسي تمكن من إدخال 200 جندي إلى مدينة بوكروفسك في دونيستك ضمن "مجموعات صغيرة من المشاة".