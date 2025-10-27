إعادة انتخاب بيا رئيسا للكاميرون

أُعيد انتخاب الرئيس الكاميروني بول بيا، لولاية جديدة بعد حصوله على 53.66% من الأصوات، وفق النتائج الرسمية التي أعلنها المجلس الدستوري الاثنين. وكان معظم المحللين قد توقعوا فوز بيا، بولاية جديدة تمتد سبع سنوات، غير أن الفارق في نتائج الاقتراع جاء أقل من المتوقع، إذ حلّ المعارض عيسى تشيروما بكاري في المركز الثاني بنسبة 35.19% من الأصوات.

وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 46.31%، بحسب المجلس الدستوري الذي أعلن النتائج الرسمية بعد 15 يوماً من الاقتراع الذي جرى في 12 أكتوبر.

وجاء المرشح كبرال ليبي في المركز الثالث بنسبة 3.41%، يليه بيلو بوبا ماي غاري بنسبة 2.45%، ثم المرشحة الوحيدة هيرمين باتريسيا تومينو ندام نجويا بنسبة 1.66%، في حين لم يحصل أي من المرشحين الثمانية الآخرين على أكثر من 1% من الأصوات.