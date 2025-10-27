الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

زلزال عنيف يهز جزر الأنتيل

زلزال
27 أكتوبر 2025 17:59

ضرب زلزال بقوة 6,5 درجات على مقياس ريختر، اليوم الاثنين، جزر الأنتيل  بحسب معهد الجيوفيزياء الأميركي، ولم تُفِد السلطات على الفور بوقوع أي إصابات أو أضرار. 
وحدّد المعهد، مركز الزلزال على بُعد حوالى 162 كيلومترا شرق جزيرة "ديزيراد" في غوادالوب، وعلى عمق نحو عشرة كيلومترات. ووقع الزلزال عند الساعة 8,38 صباحا بالتوقيت المحلي (12,38 بتوقيت غرينتش).
سُجِّلت لاحقا هزات ارتدادية عدة بقوة 6 و5,4 درجات في المنطقة نفسها، بحسب المعهد الأميركي.
كانت جامعة "وست إنديز" في منطقة البحر الكاريبي، أفادت بهزة أرضية قوتها 6,7 درجات مركزها على بُعد 222 كيلومترا شرق بوانت آ بيتر (غوادالوب).
وشعر سكان غوادالوب ومارتينيك بالزلزال، بحسب صحافيين في المكان. كما شعر به سكان جزر أخرى في منطقة البحر الكاريبي.
ولم تُفِد السلطات على الفور بوقوع أي إصابات أو أضرار. لكنها وجهت تحذيرا من احتمال حدوث أمواج مد (تسونامي) بعد الهزة الأولى، لكن سرعان ما ألغته.
ووقد أخليت مبان عدة في فور دو فرانس.
تُعرف منطقة البحر الكاريبي بنشاطها الزلزالي، إذ دائما ما يشعر السكان بالهزات. وتتأثر هايتي بشكل خاص. ففي 12 يناير 2010، تسبب زلزال بقوة 7 درجات في هايتي بسقوط أكثر من 200 ألف قتيل، وحوّل العاصمة بور أو برانس أنقاضا.

المصدر: وكالات
جزر الأنتيل
زلزال
