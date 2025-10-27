زلزالان قويان يضربان شرق الكاريبي في المحيط الأطلسي

وقع زلزالان، اليوم الإثنين، في المياه المفتوحة بالمحيط الأطلسي، وشعر بهما السكان في مناطق شرق البحر الكاريبي، وفق ما أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.

وأوضحت الهيئة أن الزلزال الأول بلغت قوته 6.5 درجات على مقياس ريختر، ووقع على بعد نحو 160 كيلومترًا شرق جزيرة جوادلوب الفرنسية، وعلى عمق 10 كيلومترات تحت سطح البحر.

وشعر بالهزة سكان جزر عدة، من بينها أنتيغوا وسانت فنسنت وجرينادين، من دون أن ترد تقارير فورية عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية.

وبعد فترة وجيزة، سُجّل زلزال ثانٍ بقوة 6.0 درجات في المنطقة نفسها وعلى عمق مماثل، بحسب المصدر ذاته.

وأكدت الهيئة أنه لم يصدر أي تحذير من موجات تسونامي عقب الزلزالين.