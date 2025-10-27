الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

زلزالان قويان يضربان شرق الكاريبي في المحيط الأطلسي

زلزالان قويان يضربان شرق الكاريبي في المحيط الأطلسي
27 أكتوبر 2025 19:47

وقع زلزالان، اليوم الإثنين، في المياه المفتوحة بالمحيط الأطلسي، وشعر بهما السكان في مناطق شرق البحر الكاريبي، وفق ما أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.
وأوضحت الهيئة أن الزلزال الأول بلغت قوته 6.5 درجات على مقياس ريختر، ووقع على بعد نحو 160 كيلومترًا شرق جزيرة جوادلوب الفرنسية، وعلى عمق 10 كيلومترات تحت سطح البحر.
وشعر بالهزة سكان جزر عدة، من بينها أنتيغوا وسانت فنسنت وجرينادين، من دون أن ترد تقارير فورية عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية.
وبعد فترة وجيزة، سُجّل زلزال ثانٍ بقوة 6.0 درجات في المنطقة نفسها وعلى عمق مماثل، بحسب المصدر ذاته.
وأكدت الهيئة أنه لم يصدر أي تحذير من موجات تسونامي عقب الزلزالين.

