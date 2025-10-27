الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

مصرع مهاجرين قبالة السواحل اليونانية

مصرع مهاجرين قبالة السواحل اليونانية
27 أكتوبر 2025 19:59

عُثر، اليوم الإثنين، على جثث أربعة مهاجرين قبالة جزيرة ليسبوس اليونانية بعد غرق قاربهم، وفق ما أعلن خفر السواحل اليوناني، لترتفع حصيلة ضحايا حوادث الغرق في هذه المنطقة من بحر إيجه خلال أكتوبر إلى عشرة قتلى.
وقال مسؤول في المكتب الإعلامي لخفر السواحل إن "جثث أربعة رجال انتُشلت قبالة ليسبوس، فيما أنقذت الدوريات البحرية سبعة آخرين"، مضيفًا أن فرق الإنقاذ عثرت على 24 مهاجرًا آخر جميعهم رجال على الشاطئ القريب، بعد أن تمكنوا من مغادرة القارب قبل غرقه.
وأكد المصدر أن عمليات البحث لا تزال مستمرة، دون توفر معلومات دقيقة عن العدد الإجمالي للأشخاص الذين كانوا على متن القارب الغارق.
وتُعد جزيرة ليسبوس، الواقعة في بحر إيجه، إحدى النقاط الرئيسية لعبور المهاجرين نحو أوروبا من السواحل الغربية لتركيا، مثلها مثل جزر خيوس وكوس وساموس، حيث تتكرر حوادث الغرق في هذه الرحلات المحفوفة بالمخاطر.
ويأتي هذا الحادث بعد سلسلة من المآسي المماثلة خلال الشهر الجاري، ففي 7 أكتوبر، انتُشلت جثث أربعة مهاجرين قبالة ليسبوس بعد غرق قارب مطاطي كان يقل 38 شخصًا، كما عُثر قبل عشرة أيام على جثتي امرأتين في جزيرة خيوس بعد جنوح قاربهما، فيما قضى 17 مهاجرًا الجمعة الماضية قبالة سواحل بودروم التركية، على بُعد خمسة كيلومترات فقط من جزيرة كوس اليونانية.
ووفق المنظمة الدولية للهجرة (IOM)، فقد أكثر من 1400 مهاجر حياتهم في البحر الأبيض المتوسط منذ بداية عام 2025، ما يجعل طريق الهجرة عبر المتوسط أحد أكثر طرق العبور فتكًا في العالم.

 

المصدر: آ ف ب
