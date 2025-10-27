الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

باكستان وأفغانستان تواصلان المباحثات لتثبيت وقف إطلاق النار

الدخان يتصاعد جراء قصف خلال التصعيد بين أفغانستان وباكستان
27 أكتوبر 2025 20:57

تتواصل، اليوم الاثنين، المباحثات بين أفغانستان وباكستان بهدف تثبيت وقف إطلاق النار بعد التوتر الذي شهده البلدان خلال الأسابيع الماضية.
وبعد مواجهات أسفرت عن عشرات القتلى، توصل الطرفان إلى وقف لإطلاق النار قبل نحو أسبوع، بفضل وساطة قطرية، والتقيا السبت في تركيا لوضع التفاصيل النهائية.
وقال متحدث باسم الحكومة الأفغانية إن "المرحلة الثانية من الاتفاق تتواصل، لا يمكننا معرفة ما ستكون النتيجة، وعلينا أن ننتظر نهاية الاجتماع".
وأضاف "الطريقة الوحيدة لحل المشكلة الحالية مع باكستان هي الحوار والتفاهم".
وتقول باكستان إنها تنتظر من جارتها الكف عن إيواء مجموعات "إرهابية" باكستانية. غير أن أفغانستان تنفي أن تكون تدعم أيا من هذه المجموعات، وتقول إنها تريد الحفاظ على سلامة أراضيها.
والحدود مغلقة منذ أسبوعين بين البلدين، ولا يُسمح بعبورها إلا للمهاجرين الأفغان العائدين إلى بلادهم.
بدأت المواجهة بين البلدين قبل أسبوعين، وقالت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (يوناما)، اليوم الاثنين، إن 50 مدنيا قتلوا وأصيب 447 آخرون في الجانب الأفغاني خلال أسبوع واحد.

