الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

بوتين يشيد بتطور العلاقات مع كوريا الشمالية

بوتين يستقبل وزيرة خارجية كوريا الشمالية
27 أكتوبر 2025 21:41

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، أنّ العلاقات بين موسكو وبيونغ يانغ تتطوّر "وفق الخطة المرسومة"، خلال استقباله وزيرة الخارجية الكورية الشمالية تشوي سون هوي في الكرملين.
من جانبها، قالت تشوي إنّها ستنقل "تحيات بوتين الحارة" إلى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، وفقا للترجمة الرسمية لتصريحاتها إلى الروسية.
وخلال لقاء مع نظيرها الروسي سيرغي لافروف في وقت سابق، أشادت بـ"القرب الروحي" بين بلادها وروسيا. وقد وقعت الدولتان في العام 2024 اتفاق دفاع متبادل، بعد زيارة رسمية أجراها بوتين إلى بيونغ يانغ. 
كما شهد العلاقات بين البلدين نشاطا دبلوماسيا مكثّفا. فمنذ أكثر من عام، يلتقي مسؤولون كبار روس مع نظراء لهم من كوريا الشمالية بشكل منتظم في بلديهما.
وأكدت تشوي سون هوي، اليوم في موسكو، أنّ "الموقف الثابت" لبيونغ يانغ يتمثل في "دعم ثابت" لـ"سياسات" روسيا، "لتحقيق القضية العظيمة المتمثلة في بناء روسيا قوية".
وكان فلاديمير بوتين وكيم جونغ أون حضرا عرضا عسكريا ضخما في بكين في بداية سبتمبر، إلى جانب الرئيس الصيني شي جينبينغ.
وفي بداية أكتوبر، حضر الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف الذي يشغل حاليا منصب نائب رئيس مجلس الأمن في بلاده، عرضا عسكريا في بيونغ يانغ لمناسبة الذكرى الثمانين لتأسيس الحزب الحاكم.
شراكة اقتصادية وثقافية
تعمل كوريا الشمالية وروسيا، اللتان تتشاركان في حدود برية صغيرة تمتد لحوالى عشرين كيلومترا في أقصى الشرق، على تطوير علاقاتهما الاقتصادية.
وفي يوليو، هبطت طائرة تجارية في بيونغ يانغ آتية من موسكو، للمرة الأولى منذ عقود.
وفي نهاية أبريل، بدأت روسيا وكوريا الشمالية أيضا بناء أول جسر بري يربط بينهما، في إشارة أخرى إلى تعزيز علاقاتهما الاستراتيجية.
على الصعيد الثقافي، أُقيم مؤخرا في العاصمة الروسية معرض للوحات فنية، احتفاءً بالتحالف بين البلدين.
وشمل لوحات تصوّر جنودا كوريين شماليين إلى جانب "رفاقهم" الروس، ورسوما لكيم جونغ أون، وغيرها.

المصدر: وكالات
كوريا الشمالية
روسيا
علاقات ثنائية
