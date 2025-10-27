تركيا توقع على صفقة لشراء 20 طائرة مقاتلة

أعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الاثنين، أن الأخير وقع صفقة قيمتها ثمانية مليارات جنيه إسترليني (10.74 مليار دولار أميركي) مع تركيا لشراء 20 طائرة مقاتلة من طراز "يوروفايتر تايفون".

ووقّعت تركيا وبريطانيا، في يوليو الماضي، اتفاقا مبدئيا لشراء 40 طائرة تايفون، وذلك بموافقة أعضاء كونسورتيوم يوروفايتر، ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، التي تمثلها شركات إيرباص وبي.إيه.إي سيستمز وليوناردو.

والتقى ستارمر بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة، اليوم الاثنين، حيث وقعا الاتفاقية، والتي تأتي في الوقت الذي تسعى فيه تركيا إلى الاستفادة من الطائرات الحربية المتطورة.

وسعت تركيا إلى شراء مقاتلات "يوروفايتر" وكذلك طائرات إف-35 الأميركية الصنع لدعم أسطولها المكون في معظمه من طائرات إف-16.