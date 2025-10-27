الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

تركيا توقع على صفقة لشراء 20 طائرة مقاتلة

أردوغان وستارمر يوقعان اتفاقية شراء المقاتلات
27 أكتوبر 2025 22:09

أعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الاثنين، أن الأخير وقع صفقة قيمتها ثمانية مليارات جنيه إسترليني (10.74 مليار دولار أميركي) مع تركيا لشراء 20 طائرة مقاتلة من طراز "يوروفايتر تايفون".
ووقّعت تركيا وبريطانيا، في يوليو الماضي، اتفاقا مبدئيا لشراء 40 طائرة تايفون، وذلك بموافقة أعضاء كونسورتيوم يوروفايتر، ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، التي تمثلها شركات إيرباص وبي.إيه.إي سيستمز وليوناردو.
والتقى ستارمر بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة، اليوم الاثنين، حيث وقعا الاتفاقية، والتي تأتي في الوقت الذي تسعى فيه تركيا إلى الاستفادة من الطائرات الحربية المتطورة.
وسعت تركيا إلى شراء مقاتلات "يوروفايتر" وكذلك طائرات إف-35 الأميركية الصنع لدعم أسطولها المكون في معظمه من طائرات إف-16.

