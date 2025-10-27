الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

الرئيس الأوكراني يتوقع خطة سلام أوروبية خلال أيام

جنود أوكرانيون على خط المواجهة في منطقة دونيتسك (رويترز)
28 أكتوبر 2025 00:59

كييف (وكالات)

توقَّع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أن يتقدم الحلفاء الغربيون بمقترح موجز للسلام في غضون الأيام المقبلة لإنهاء الحرب مع روسيا، حسبما أفادت شبكة «أكسيوس» أمس. 
وقال زيلينسكي: إن «تحالف الراغبين»، وهو تحالف غير رسمي يضم نحو 35 دولة بقيادة بريطانيا وفرنسا، سيعمل على وضع «بعض النقاط السريعة» في غضون الأسبوع أو العشرة أيام المقبلة.
ورغم ذلك، أعرب الرئيس الأوكراني عن تشككه في أن يكون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستعداً للموافقة على الاتفاق.
وبعد اجتماع لتحالف الراغبين الجمعة الماضي في لندن، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أيضاً: إن التحالف يعمل على خطة سلام.
ويأتي هذا، بعد أن دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى تجميد الصراع في أوكرانيا على طول خط الجبهة الحالي - وهو مطلب وافقت عليه أوكرانيا، كما وافقت عليه الدول الأوروبية. 
وأضاف زيلينسكي: «إنه من أجل إجبار بوتين على الجلوس إلى طاولة المفاوضات، فإن فرض المزيد من العقوبات على روسيا، وتوفير أسلحة بعيدة المدى لأوكرانيا، يعدان أمرين ضروريين». 
في غضون ذلك، اتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالتخلي عن المبادئ المتفق عليها في محادثات ألاسكا، وذلك بعدما دعا ترامب إلى نهاية سريعة للقتال في أوكرانيا.
وقال لافروف: «إن تركيز ترامب الجديد على وقف سريع لإطلاق النار يمثل (تغييراً جذرياً)»، مضيفاً: «إن ترامب قال في ألاسكا إن الهدف هو اتفاق سلام شامل، وليس الوقف الفوري للقتال».
وذكر لافروف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وافق على الموقف الأميركي في ألاسكا كأساس لمزيد من المفاوضات، ووصف السلام الدائم وليس هدنة مؤقتة بأنه أهم عنصر في هذا الموقف. 
ميدانياً، تجددت، فجر أمس، موجة الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا، في تصعيد هو الأوسع منذ أسابيع، أدى إلى إغلاق مطارين في محيط العاصمة الروسية موسكو، وسط تحذيرات من توسع التوتر إلى دول البلطيق المجاورة.
وأعلنت السلطات الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي تصدت الليلة الماضية لهجمات متكررة بطائرات مسيّرة استهدفت العاصمة، مما أدى إلى إغلاق مطارين مؤقتاً لضمان سلامة الطيران، بحسب هيئة الطيران الروسية.
وقال رئيس بلدية موسكو، سيرغي سوبيانين: «إن الدفاعات الروسية أسقطت 28 طائرة مسيّرة خلال 5 ساعات متواصلة، من دون الإبلاغ عن أضرار بشرية أو مادية كبيرة». 
وفي تطور متصل بالتوتر الإقليمي، أغلقت ليتوانيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، مطار فيلنيوس وعدة معابر حدودية مع بيلاروسيا بعد دخول أجسام غريبة إلى مجالها الجوي، في رابع حادث من نوعه خلال أيام.
في المقابل، أعلن الجيش الروسي، أمس، السيطرة على ثلاث بلدات في جنوب أوكرانيا وشرقها.
وكتبت وزارة الدفاع الروسية عبر تلغرام، أن قواتها استولت على بلدات نوفوميكلايفكا وبريفيلنه في منطقة زابوريجيا في جنوب أوكرانيا، فضلاً عن إغوريفكا في منطقة دنيبروبيتروفسك في الوسط الشرقي.

