الأمم المتحدة تطلق حواراً سياسياً جديداً في ليبيا نهاية الشهر المقبل

حسن الورفلي (بنغازي)

قررت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تنظيم حوار سياسي جديد للأطراف والمكونات الليبية نهاية الشهر المقبل، وذلك للاتفاق على خارطة طريق محددة للمرحلة الانتقالية وصولاً لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في البلاد، موضحاً أن عدد أعضاء الحوار المهيكل سيكون حوالي 120 شخصية، بحسب ما أكده مصدر أممي لـ«الاتحاد».

ولفت المصدر إلى أن فترة الحوار المهيكل ستعقد داخل ليبيا لعدة أشهر على أن تصدر توصيات لحل المشكلات التي تعيق إجراء الانتخابات، مؤكداً أن البعثة الأممية ستتبع معايير اختيار واضحة للحوار بما في ذلك مشاركة النساء والشباب والمجتمع المدني والأحزاب السياسية الليبية.

وأوضح المصدر أن البعثة الأممية لدى ليبيا تعمل على فتح حوار مع المواطنين الليبيين والخبراء والمتخصصين، لتحديد القضايا والموضوعات ذات الأولوية التي ينبغي التركيز عليها ضمن الحوار المهيكل للبعثة الأممية والذي يشمل أربع مجموعات رئيسية هي قضايا الحكم والسياسات العامة، الملف الاقتصادي، الملف الأمني، وملف حقوق الإنسان والمصالحة الوطنية.

وأشار المصدر إلى أن البعثة لديها خطط بديلة ومسارات مختلفة حال فشل التوافق بين مجلسي النواب والأعلى للدولة على الإطار التشريعي اللازم لإجراء الانتخابات، مؤكداً دعم المجتمع الدولي لجهود الأمم المتحدة في حل الأزمة الليبية، وتنظيم العملية الانتخابية في البلاد بأقرب وقت ممكن.