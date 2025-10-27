لجنة الانتخابات: فوز رئيس ساحل العاج واتارا بولاية جديدة

أظهرت نتائج أولية، أعلنتها لجنة الانتخابات في ساحل العاج اليوم الاثنين، فوز الرئيس الحسن واتارا بفترة رئاسية جديدة بعدما حقق فوزا ساحقا في الانتخابات.

وحصل واتارا على 89.77 بالمئة من الأصوات، عقب انتخابات شهدت منافسة شديدة.

وتشهد الدولة، الواقعة في غرب أفريقيا، استقرارا ونموا اقتصاديا مطردا منذ وصول واتارا إلى الحكم.

وبلغ الإقبال على التصويت نحو 50 بالمئة، وهي نسبة مماثلة للانتخابات الرئاسية في 2015، لكنها أقل بكثير من نسبة 80 بالمئة التي سُجلت في انتخابات عام 2010.

ومن المتوقع أن تُصادق المحكمة الدستورية على النتائج خلال الأيام المقبلة.

وقال مصدر، اليوم الاثنين، إن سيمون باجبو السيدة الأولى السابقة والتي كانت أبرز منافس في الانتخابات الرئاسية اتصلت بالرئيس واتارا لتهنئته على فوزه.