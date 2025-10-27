الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الرئيس اللبناني: الحوار أساسي لإزالة رواسب الحرب الطائفية

الرئيس اللبناني جوزيف عون (أرشيفية)
28 أكتوبر 2025 00:59

بيروت (وكالات)

أخبار ذات صلة
في أول رحلة خارجية له.. بابا الفاتيكان يزور موقع انفجار مرفأ بيروت
قتيلان بغارتين إسرائيليتين على لبنان

أكد الرئيس اللبناني العماد جوزف عون، أهمية لغة الحوار في الحفاظ على الوطن، معتبراً أن الحوار أساسي لإزالة رواسب الحرب الطائفية، والانقسام الحاد بين اللبنانيين على المستوى الشعبي غير موجود، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية. 
وشدد الرئيس عون، خلال استقباله، أمس، وفد المجمع الثقافي الجعفري لحوار الأديان، على أهمية لغة الحوار في الحفاظ على الوطن، لافتا إلى أنه لا وجود لأي انقسام بين اللبنانيين إلا على مستوى الطبقة السياسية.
وقال إننا لا نرى وجوداً لهذا الانقسام الحاد على المستوى الشعبي بل على العكس، وخير دليل على ذلك الاتصالات التي وردتنا من مختلف الأطراف التي ترغب بالمساعدة في التحضير لزيارة البابا الذي سيزور لبنان أواخر الشهر المقبل. 
وأضاف رئيس الجمهورية «هذا لا يعني أننا لسنا في حاجة إلى حوار، فهو أساسي لإزالة رواسب الحرب الطائفية والمذهبية التي دمرت لبنان».

الرئيس اللبناني
لبنان
أزمة لبنان
الأزمة اللبنانية
جوزيف عون
آخر الأخبار
معدات ثقيلة متجهة إلى أحد المواقع لبدء العمل في انتشال جثث الرهائن (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إسرائيل تتهم «حماس» بالمماطلة في تسليم جثث الأسرى
اليوم 00:59
جنود أوكرانيون على خط المواجهة في منطقة دونيتسك (رويترز)
الأخبار العالمية
الرئيس الأوكراني يتوقع خطة سلام أوروبية خلال أيام
اليوم 00:59
رجال أمن تونسيون يحرسون مقر المحكمة في العاصمة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تونس.. تأجيل «قضية التآمر» لـ 17 نوفمبر المقبل
اليوم 00:59
مبان تاريخية في صنعاء (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«اليونسكو» توقف مشاريعها في مناطق سيطرة الحوثيين
اليوم 00:59
دمار هائل في حي سكني بمدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
مستشار الرئيس الفلسطيني لـ«الاتحاد»: غزة بحاجة لخطط شاملة لمواجهة تحديات ما بعد الحرب
اليوم 00:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©