الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الاتحاد الأوروبي قدم في 2024 «31.7 مليار يورو» تمويلات مناخية

الاتحاد الأوروبي قدم في 2024 «31.7 مليار يورو» تمويلات مناخية
27 أكتوبر 2025 23:06

قال المجلس الأوروبي إن الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء قدّموا خلال عام 2024 «31.7 مليار يورو» في شكل تمويل مناخي من مصادر عامة، إضافة إلى تعبئة 11 مليار يورو أخرى من التمويل الخاص لدعم الدول النامية في جهودها لخفض انبعاثات غازات الدفيئة والتكيف مع آثار تغير المناخ.
وجاء نشر هذه الأرقام في إطار التحضيرات لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP30 وCMA 7) المقرر عقده في مدينة بيلم البرازيلية من 10 إلى 21 نوفمبر المقبل.
وأوضح البيان أن هذه المعطيات تستند إلى قواعد إعداد التقارير الخاصة بتمويل المناخ في الاتحاد الأوروبي المنصوص عليها في لائحة الحوكمة.
ووفقاً لبيانات المفوضية الأوروبية فقد تم توجيه نصف التمويل العام المقدم إلى الدول النامية نحو مشاريع التكيف مع المناخ أو المبادرات المشتركة بين التخفيف والتكيف.
كما أشار البيان إلى أن التمويل القائم على المنح يمثل ما يقارب 50% من إجمالي المساهمات العامة للاتحاد والدول الأعضاء، ويواصل الاتحاد الأوروبي توسيع نطاق أدوات التمويل وآليات تعبئة رأس المال الخاص باعتبارها أدوات رئيسية لدعم العمل المناخي الدولي وتنفيذ القرار المتعلق بالهدف الجماعي الكمي الجديد الذي اعتمدته الأطراف في اتفاق باريس عام 2024.
وأكد المجلس أن هذه الأرقام تمثل دليلاً قوياً على التزام الاتحاد ودوله الأعضاء بتنفيذ تعهداتهم في مجال تمويل المناخ الدولي، ولا سيما المساهمة في تحقيق الهدف الجماعي للدول المتقدمة المتمثل في تعبئة 100 مليار دولار سنوياً حتى عام 2025.
وأوضح البيان أن التمويل العام البالغ 31.7 مليار يورو يشمل 4.6 مليارات من ميزانية الاتحاد بما في ذلك الصندوق الأوروبي للتنمية، و2.4 مليار يورو من بنك الاستثمار الأوروبي، فيما تمثل الـ11 مليار يورو الأخرى دعماً مالياً خاصاً تم تعبئته عبر تدخلات عامة مثل الضمانات والقروض المجمعة والاستثمارات المباشرة في الشركات وخطوط الائتمان.

أخبار ذات صلة
الأمم المتحدة تطلق حواراً سياسياً جديداً في ليبيا نهاية الشهر المقبل
نيجيريا.. مقتل 80 مسلحاً باشتباكات مع الجيش
المصدر: وام
الاتحاد الأوروبي
المناخ
تغير المناخ
الدول النامية
الأمم المتحدة
آخر الأخبار
معدات ثقيلة متجهة إلى أحد المواقع لبدء العمل في انتشال جثث الرهائن (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إسرائيل تتهم «حماس» بالمماطلة في تسليم جثث الأسرى
اليوم 00:59
جنود أوكرانيون على خط المواجهة في منطقة دونيتسك (رويترز)
الأخبار العالمية
الرئيس الأوكراني يتوقع خطة سلام أوروبية خلال أيام
اليوم 00:59
رجال أمن تونسيون يحرسون مقر المحكمة في العاصمة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تونس.. تأجيل «قضية التآمر» لـ 17 نوفمبر المقبل
اليوم 00:59
مبان تاريخية في صنعاء (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«اليونسكو» توقف مشاريعها في مناطق سيطرة الحوثيين
اليوم 00:59
دمار هائل في حي سكني بمدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
مستشار الرئيس الفلسطيني لـ«الاتحاد»: غزة بحاجة لخطط شاملة لمواجهة تحديات ما بعد الحرب
اليوم 00:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©