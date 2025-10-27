حملة اعتقالات ومداهمات واسعة بالضفة الغربية

رام الله (وكالات)

شنت القوات الإسرائيلية، أمس، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في عدة مدن وبلدات بالضفة الغربية، طالت عدداً من الفلسطينيين بينهم أسرى محررون.

وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات إسرائيلية اقتحمت مدينتي البيرة ودير أبو مشعل غرب رام الله، واعتقلت 6 اشخاص، كما اعتدت على عدد من السكان بالضرب.

وفي محافظة سلفيت شمال الضفة، اعتقلت القوات 6 مواطنين من بلدة دير بلوط، بعد مداهمة منازلهم وتخريب محتوياتها.

وفي الخليل، اعتقلت القوات 4 اشخاص من بلدتي الطبقة وصوريف، بينما أصيب طفل يبلغ من العمر 15 عاماً بجروح خطيرة بعد إصابته بقنبلة صوت أطلقت صوب رأسه.

وفي أريحا، احتجزت القوات الإسرائيلية 15 أسيراً محرراً من مخيم عقبة جبر، واعتدت عليهم بالضرب خلال التحقيق الميداني.