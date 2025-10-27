الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

حملة اعتقالات ومداهمات واسعة بالضفة الغربية

جنود إسرائيليون يعتقلون فلسطينياً في دير الغصون بالضفة الغربية (أرشيفية)
28 أكتوبر 2025 00:50

رام الله (وكالات)

أخبار ذات صلة
إسرائيل تتهم «حماس» بالمماطلة في تسليم جثث الأسرى
مستشار الرئيس الفلسطيني لـ«الاتحاد»: غزة بحاجة لخطط شاملة لمواجهة تحديات ما بعد الحرب

شنت القوات الإسرائيلية، أمس، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في عدة مدن وبلدات بالضفة الغربية، طالت عدداً من الفلسطينيين بينهم أسرى محررون. 
وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات إسرائيلية اقتحمت مدينتي البيرة ودير أبو مشعل غرب رام الله، واعتقلت 6 اشخاص، كما اعتدت على عدد من السكان بالضرب.
وفي محافظة سلفيت شمال الضفة، اعتقلت القوات 6 مواطنين من بلدة دير بلوط، بعد مداهمة منازلهم وتخريب محتوياتها. 
وفي الخليل، اعتقلت القوات 4 اشخاص من بلدتي الطبقة وصوريف، بينما أصيب طفل يبلغ من العمر 15 عاماً بجروح خطيرة بعد إصابته بقنبلة صوت أطلقت صوب رأسه. 
وفي أريحا، احتجزت القوات الإسرائيلية 15 أسيراً محرراً من مخيم عقبة جبر، واعتدت عليهم بالضرب خلال التحقيق الميداني.

الضفة الغربية
فلسطين
الضفة الغربية المحتلة
إسرائيل
القوات الإسرائيلية
رام الله
آخر الأخبار
معدات ثقيلة متجهة إلى أحد المواقع لبدء العمل في انتشال جثث الرهائن (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إسرائيل تتهم «حماس» بالمماطلة في تسليم جثث الأسرى
اليوم 00:59
جنود أوكرانيون على خط المواجهة في منطقة دونيتسك (رويترز)
الأخبار العالمية
الرئيس الأوكراني يتوقع خطة سلام أوروبية خلال أيام
اليوم 00:59
رجال أمن تونسيون يحرسون مقر المحكمة في العاصمة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تونس.. تأجيل «قضية التآمر» لـ 17 نوفمبر المقبل
اليوم 00:59
مبان تاريخية في صنعاء (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«اليونسكو» توقف مشاريعها في مناطق سيطرة الحوثيين
اليوم 00:59
دمار هائل في حي سكني بمدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
مستشار الرئيس الفلسطيني لـ«الاتحاد»: غزة بحاجة لخطط شاملة لمواجهة تحديات ما بعد الحرب
اليوم 00:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©