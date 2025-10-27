الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

عبدالله الثاني: الأردن لن يرسل قوات إلى غزة

العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني (أرشيفية)
28 أكتوبر 2025 00:50

القاهرة (وكالات)

صرح العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني بن الحسين، بأن الدول سترفض أن يطلب منها فرض السلام في قطاع غزة إذا نشرت قواتها في القطاع، وفقاً لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار، مؤكداً أنه لن يرسل قوات أردنية إلى غزة؛ لأن بلاده قريبة سياسياً بشكل كبير من الوضع هناك.  
وبموجب خطة السلام التي وضعها الرئيس الأميركي، والمكونة من عشرين بنداً، فإن الدول العربية والشركاء الدوليين سيلتزمون بإرسال قوة استقرار لتدريب ودعم قوات الشرطة الفلسطينية في غزة، والتشاور مع الأردن ومصر، اللتين تتمتعان بخبرة واسعة في هذا المجال.
وقال الملك عبدالله الثاني، لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»: «ما هي مهمة قوات الأمن داخل غزة؟ نأمل أن تكون لحفظ السلام؛ لأنه إذا كانت تهدف إلى فرض السلام، فلن يرغب أحد في الانخراط بذلك»، مضيفاً أن الأردن ومصر مستعدتان لتدريب قوات الأمن الفلسطينية. 
 وتابع العاهل الأردني بالقول: «حفظ السلام يعني دعم قوات الشرطة المحلية، أي الشرطة الفلسطينية، التي يرغب الأردن ومصر في تدريب أعداد كبيرة منها، لكن ذلك الأمر يستغرق وقتاً، أما إذا أصبحنا نجوب غزة في دوريات مسلحة، فهذا وضع لا ترغب أي دولة في الانخراط فيه».

