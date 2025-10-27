الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

البرلمان العربي يدعو لإطلاق آلية ضغط برلمانية لتحقيق السلام العادل

محمد بن أحمد اليماحي (من المصدر)
28 أكتوبر 2025 00:50

القاهرة (وام) 

أخبار ذات صلة
إسرائيل تتهم «حماس» بالمماطلة في تسليم جثث الأسرى
مستشار الرئيس الفلسطيني لـ«الاتحاد»: غزة بحاجة لخطط شاملة لمواجهة تحديات ما بعد الحرب

أكد البرلمان العربي التزامه بمواصلة العمل مع برلمانات الدول الأعضاء والمؤسسات البرلمانية العالمية، لإطلاق آليات فاعلة للضغط والمساءلة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتحقيق السلام العادل والدائم على أساس حلّ الدولتين.
وشدّد معالي محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، خلال ترؤسه اجتماع لجنة فلسطين بالقاهرة، على أهمية توحيد المواقف البرلمانية العربية والدولية لدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، مشيراً إلى أهمية اتفاق شرم الشيخ لوقف إطلاق النار في غزة.
واعتمدت اللجنة عدداً من التوصيات لدعم القضية الفلسطينية ومحاسبة إسرائيل على جرائمها بحق المدنيين، تمهيداً لعرضها على الجلسة العامة للبرلمان العربي.

فلسطين
البرلمان العربي
إسرائيل
الاحتلال الإسرائيلي
حل الدولتين
محمد أحمد اليماحي
محمد اليماحي
آخر الأخبار
معدات ثقيلة متجهة إلى أحد المواقع لبدء العمل في انتشال جثث الرهائن (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إسرائيل تتهم «حماس» بالمماطلة في تسليم جثث الأسرى
اليوم 00:59
جنود أوكرانيون على خط المواجهة في منطقة دونيتسك (رويترز)
الأخبار العالمية
الرئيس الأوكراني يتوقع خطة سلام أوروبية خلال أيام
اليوم 00:59
رجال أمن تونسيون يحرسون مقر المحكمة في العاصمة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تونس.. تأجيل «قضية التآمر» لـ 17 نوفمبر المقبل
اليوم 00:59
مبان تاريخية في صنعاء (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«اليونسكو» توقف مشاريعها في مناطق سيطرة الحوثيين
اليوم 00:59
دمار هائل في حي سكني بمدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
مستشار الرئيس الفلسطيني لـ«الاتحاد»: غزة بحاجة لخطط شاملة لمواجهة تحديات ما بعد الحرب
اليوم 00:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©