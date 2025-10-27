الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الأخبار العالمية

السويد تريد سجن أطفال يرتكبون جرائم خطيرة ضمن عصابات

الشرطة السويدية تطوق موقع جريمة (أرشيفية)
27 أكتوبر 2025 23:14

أعلنت السويد، اليوم الاثنين، عن خطط لإيداع المجرمين الذين لا تتجاوز أعمارهم 13 عاما في مراكز لاحتجاز اعتبارا من الصيف المقبل، على الرغم من أنه لا يمكن تحميلهم مسؤولية جنائية بسبب أعمارهم.
تأتي هذه الخطوة ردا على جرائم العصابات الخطيرة.
وكانت الحكومة في ستوكهولم قد كلفت، في وقت سابق، الهيئة الوطنية للسجون بإنشاء أقسام في مرافق الاحتجاز للقصر ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و 17 عاما والذين ارتكبوا جرائم خطيرة.
وأعلنت وزارة العدل السويدية أن هذا التفويض سيتم توسيعه الآن ليشمل القصر الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و14 عاما.
وتواجه السويد، منذ سنوات، عصابات إجرامية تقوم في كثير من الأحيان بتجنيد قصر لارتكاب جرائم خطيرة، من بينها القتل.
ووفقا للقانون السويدي الحالي، لا يتحمل القصر، الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و14 عاما مسؤولية جنائية حتى الآن، على الرغم من أن حكومة رئيس الوزراء الليبرالي المحافظ أولف كريسترسون قدمت مقترحا تشريعيا يهدف إلى تغيير ذلك بالنسبة خاصة للجرائم الخطيرة.

المصدر: د ب أ
السويد
الأطفال
السجن
العصابات
