الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وفنزويلا تدخل حيز التنفيذ

اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وفنزويلا تدخل حيز التنفيذ
27 أكتوبر 2025 23:43

أبرمت روسيا وفنزويلا اتفاقية شراكة استراتيجية تهدف إلى توسيع تعاونهما في مجالات الطاقة والتعدين والنقل والأمن.
وصدّق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الاتفاقية لتدخل حيز التنفيذ، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية الروسية "تاس".
وقال رئيس البرلمان الروسي، فياتشيسلاف فولودين: "ترتقي الاتفاقية بالعلاقات الروسية-الفنزويلية إلى مستوى جديد كليًا، وتغطي جميع المجالات المهمة للتعاون الثنائي".
يُذكر أن الرئيس بوتين ونظيره الفنزويلي، نيكولاس مادورو، اتفقا على المضي قدمًا في الشراكة الاستراتيجية خلال زيارة الرئيس الفنزويلي إلى موسكو في مايو الماضي.

المصدر: د ب أ
روسيا
فنزويلا
الطاقة
التعدين
فلاديمير بوتين
نيكولاس مادورو
اتفاقية شراكة
